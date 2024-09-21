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房價飆升...舊金山「車居族」2年激增近4成 市長祭禁停令掃蕩

中央社／ 舊金山20日專電
舊金山將於11月5日舉行市長選舉。布里德（London Breed）未能有效改善遊民問題，支持率下滑，面臨挑戰而選情不穩。圖／本報檔案照
舊金山將於11月5日舉行市長選舉。布里德（London Breed）未能有效改善遊民問題，支持率下滑，面臨挑戰而選情不穩。圖／本報檔案照

美國加州舊金山「車居族」過去兩年大幅增加。市長布里德今天提出夜間停車禁令，將拖吊非法停放的大型車輛。市議員殷嘉立表示，曾接獲選民各種投訴，包括有人在車旁經營非法幼犬繁殖場。

舊金山將於11月5日舉行市長選舉。布里德（London Breed）未能有效改善遊民問題，支持率下滑，面臨挑戰而選情不穩。

為展現整頓治安決心，布里德今天提出新法案，計劃拖吊夜間停放的大型車輛。凡拒絕舊金山市庇護服務的民眾，若於午夜12時至隔天清晨6時停車過夜，政府有權拖走他們的車輛，包括在舊金山已成為遊民象徵之一的「露營車」。

根據舊金山市政府最近的統計數據，過去兩年，舊金山在大型車輛過夜的無家可歸人數激增37%，多出近400人，占舊金山無家可歸人數的1/3。

「以車為家」的130多個家庭中，許多人因為房價攀升和經濟問題被迫流離失所。與普通公寓平均月租至少3300美元（約新台幣10萬6000元）相比，住在露營車等大型車輛依車齡和車況計價，平均月租約500至2000美元。

「車居族」衍生出非法租車市場等亂象，引起立法者關注。

市議員殷嘉立（Joel Engardio）告訴舊金山紀事報（San Francisco Chronicle），選民持續抱怨大型車輛停放街頭產生困擾，不僅占據民眾停車位，有遊民在車子附近打造非法幼犬繁殖場，還有遊民在車外亮刀，對治安造成威脅。

在夜間停車禁令之前，布里德已推出一系列政策盼獲得民心。她特別針對「抗拒庇護服務」的無家可歸者，指示警方加強取締帳篷族，如今再掃蕩車居族。

批評者抨擊布里德將無家可歸問題「犯罪化」，讓提供庇護服務的機構退卻。

舊金山長期沒有足夠的庇護所來安置成千上萬的遊民。無家可歸者聯盟統計，目前約530個家庭在排隊等待庇護服務。

在聯盟內負責人權事務的伊亞（Lukas Illa）表示，舊金山市打擊車居族，又讓他們漫長地等待庇護。

聯盟執行董事佛利登巴哈（Jennifer Friedenbach）指出，車居族分散民眾對真正問題，也就是住房問題的注意力。她告訴舊金山標準報（San FranciscoStandard）：「我不明白為什麼租車對窮人來說是個問題，但對富人來說卻不是問題。」

舊金山 遊民

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