能源公司攜手微軟 擬讓三哩島核電機組2028復電

美國星座能源公司和微軟公司今天表示，雙方已簽署一項電力協議，協助賓夕法尼亞州三哩島（Three Mile Island）核電廠一個機組恢復運作，預計2028年上線。

星座能源公司（Constellation Energy）今天宣布，三哩島核電廠將重啟以向微軟（Microsoft）供電。不過聯邦核能主管機關表示，業者尚未提出重要的許可證申請。

路透社報導，科技大廠的資料中心擴展人工智慧（AI）和雲端運算等技術需要龐大電力，促使美國電力需求驟增。近乎零碳排的核電普遍被認為較太陽能、風電等來源更可靠，因此成科技公司為兼顧不斷電需求和氣候承諾下的熱門選項之一。

星座能源執行長杜明奎（Joe Dominguez）在聲明中說：「核電廠是唯一能夠持續兌現這個承諾的能源來源。」

星座能源股價午後漲逾20%，來到251.42美元，今年以來漲幅超過100%。

星座能源和微軟表示，三哩島核電廠的電力將用於支應微軟資料中心用電量。

根據星座能源和微軟的協議，微軟將從重啟的三哩島核電廠購買能源，為期20年。三哩島的機組將提供835千瓩（MW）電力，足以為約70萬戶家庭供電。

三哩島核電廠曾於1979年發生部分爐心熔毀，引發美國史上最嚴重的核事故；如今重啟仍須聯邦、州級和地方批准。

美國核子管理委員會（NRC）發言人柏奈爾（ScottBurnell）說：「星座能源需要闡述重啟的理由，而我們準備好與這家公司洽談下一步。」

星座能源表示，預計核子管理委員會審查程序將於2027年完成。

法新社報導，星座能源和微軟的協議是重啟當年沒有發生熔毀的1號機組。星座能源在聲明中說，1號機組「曾以業界領先的安全和可靠程度運作數十年，直到5年前才因經濟因素關閉」。

星座能源預期這座反應爐在2028年再度上線。