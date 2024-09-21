大賣空本尊稱「慶祝」巴勒斯坦人死亡 遭無限期停職

電影「大賣空」主角本尊、投資管理公司路博邁（Neuberger Berman）資深基金經理人艾斯曼（Steve Eisman）在社群媒體X上發文，表示「慶祝」加薩的巴勒斯坦人死亡，引發爭議。路博邁發言人20日表示，公司決定將艾斯曼無限期停職，即刻生效。艾斯曼已為此道歉並刪除X帳號。

艾斯曼當時回覆一篇哀悼加薩慘況的貼文，發文者稱「世界對此保持沉默」；艾斯曼則表示：「你一定是在開玩笑，我們沒有保持沉默，我們正在慶祝。」

艾斯曼後來澄清他的貼文「有錯」，該內容原本是要評論以色列打擊黎巴嫩真主黨的行動。他寫道：「我多次發表相關貼文，這次不小心回應一則與加薩死亡事件有關的貼文，與黎巴嫩無關。被指正後，我立即刪除貼文，並對這個錯誤表示遺憾。」

路博邁20日在聲明中表示：「艾斯曼在社群媒體上的言論僅代表他個人，不代表路博邁的立場。儘管艾斯曼已承認他弄錯回應的貼文內容，但他在社群媒體上的行為既不負責任，也令人反感。」

現年62歲的艾斯曼在2008年金融危機前成功押注次級房貸市場崩盤，之後被拍成電影「大賣空」而成名。在19日的彭博電視採訪中，艾斯曼收回早先預測川普將贏得美國總統大選的預測，稱他現在認為這場選戰「難分勝負」。