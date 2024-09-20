快訊

37死囚名單、犯行一次看 「他」關押最久、驚世媳婦奪3命詐領保險金

治罕病被迫打疫苗 加州正妹不但暫時失明還腫成「豬頭」

聯合新聞網／ 綜合報導
洛倫茲接種疫苗之後出現短暫失明、嘔吐、腫脹等症狀。示意圖／ingimage
洛倫茲接種疫苗之後出現短暫失明、嘔吐、腫脹等症狀。示意圖／ingimage

美國佛州一名女子在醫生強制要求下接種多劑疫苗，沒想到打完以後出現嚴重副作用，女子不但暫時失明，還出現嚴重腫脹和瘀青等症狀，讓女子漂亮的臉蛋全都變了樣。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，23歲的洛倫茲（Alexis Lorenze）在今年1月時被診斷出患有陣發性夜間血紅素尿症（Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria，PNH），這是一種罕見的自體免疫疾病，患者的免疫系統會攻擊自身的紅血球。

洛倫茲聲稱，她在本月月初到加州大學爾灣分校醫學中心（UCI Medical）接受紅血球輸血治療，但醫生表示她必須同時接種破傷風、肺炎和腦膜炎的疫苗，才肯為她輸血，於是洛倫茲只好勉為其難答應。

洛倫茲說，自己打完疫苗才10分鐘，視力就開始變得模糊，甚至眼前一黑。她覺得自己的下顎僵硬、也出現嘔吐、皮下出血、腫脹等症狀。

紐約內科醫師費雪（Stuart Fischer）接受訪問時表示，對PNH患者來說，就算只打一種疫苗都有很高的風險，更不用說是同時打三種疫苗。費雪也表示，同時接種三種疫苗，若病患出現不良反應，可能會沒辦法確認引起問題的原因。

對於患有PNH這類自體免疫疾病的患者來說，同時接種多種疫苗甚至還可能引發致命的免疫反應。因為免疫系統可能會過度反應，攻擊健康器官，最後導致不可逆的器官損傷或死亡。

洛倫茲的家人表示，醫生告訴他們，接種疫苗是輸血治療的必要條件，但專家指出，通常醫院不會要求病患在輸血前打疫苗。目前，洛倫茲的家人準備將她轉診到洛杉磯的私人醫院接受治療。洛倫茲的爸爸也在臉書發文表示，目前洛倫茲依然得面對劇痛，但腫脹的情況已經改善。

疫苗 罕見疾病

延伸閱讀

影／愛上爸爸好友！大談相差26歲父女戀爆紅 網狂罵：好噁心

想用刀分開冷凍漢堡 英國男不小心刺死自己

6年間鼻涕流不停 敘利亞男檢查發現「大腦漏水」

美27歲男假冒高中生混進校園 54天性侵10幾名少女

相關新聞

治罕病被迫打疫苗 加州正妹不但暫時失明還腫成「豬頭」

美國佛州一名女子在醫生強制要求下接種多劑疫苗，沒想到打完以後出現嚴重副作用，女子不但暫時失明，還出現嚴重腫脹和瘀青等症狀，讓女子漂亮的臉蛋全都變了樣。

「您已抵達目的地」 南卡州駕駛照導航開竟掉進海裡

美國南卡羅來納州日前發生一起驚險意外，一對老夫妻因聽從GPS導航指示，竟然誤闖碼頭，還不小心開進水裡，差點葬身大海。幸好當地一名男子勇敢跳入水中相救，才把兩人從逐漸沉沒的車輛中救出。

影╱美15歲少女朝母臉上連轟3槍 下秒竟傳訊邀朋友「來看屍體」

美國15歲少女格雷格（Carly Gregg）今年3月在家中朝母親臉上連開3槍將其擊斃後，竟異常平靜地拿起手機傳訊邀請朋...

紐約大學外疑現仇恨犯罪 18歲華裔女受傷 8人涉案

自新冠疫情發生後，針對亞裔的仇恨犯罪數量快速增加，令大量華人受害並缺失安全感，但近年情況已有明顯改善，市警(NYPD)也...

憂發生重大攻擊 兩黨擬修憲迅速遞補亡故議員

美國的政治暴力升高，也引起國會關注。華盛頓郵報19日報導，兩黨眾議員聯合提案修憲，萬一發生大規模槍擊導致聯邦眾議員出現前...

太意外！美國自由派人士成擁槍新手

美國槍枝文化由保守派或者說白人男性主導，不過，從歷史上看，自由派擁槍的情況並不罕見，他們可能住在鄕下或熱愛狩獵。但因為倡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。