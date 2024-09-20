治罕病被迫打疫苗 加州正妹不但暫時失明還腫成「豬頭」

美國佛州一名女子在醫生強制要求下接種多劑疫苗，沒想到打完以後出現嚴重副作用，女子不但暫時失明，還出現嚴重腫脹和瘀青等症狀，讓女子漂亮的臉蛋全都變了樣。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，23歲的洛倫茲（Alexis Lorenze）在今年1月時被診斷出患有陣發性夜間血紅素尿症（Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria，PNH），這是一種罕見的自體免疫疾病，患者的免疫系統會攻擊自身的紅血球。

洛倫茲聲稱，她在本月月初到加州大學爾灣分校醫學中心（UCI Medical）接受紅血球輸血治療，但醫生表示她必須同時接種破傷風、肺炎和腦膜炎的疫苗，才肯為她輸血，於是洛倫茲只好勉為其難答應。

Vaccine horror as woman, 23, claims she was left temporarily BLIND and with agonizing bruises all over her body after reaction to 'superdose' https://t.co/alMDPneJAs pic.twitter.com/9J9naYEtdf — Daily Mail Online (@MailOnline) 2024年9月20日

洛倫茲說，自己打完疫苗才10分鐘，視力就開始變得模糊，甚至眼前一黑。她覺得自己的下顎僵硬、也出現嘔吐、皮下出血、腫脹等症狀。

紐約內科醫師費雪（Stuart Fischer）接受訪問時表示，對PNH患者來說，就算只打一種疫苗都有很高的風險，更不用說是同時打三種疫苗。費雪也表示，同時接種三種疫苗，若病患出現不良反應，可能會沒辦法確認引起問題的原因。

對於患有PNH這類自體免疫疾病的患者來說，同時接種多種疫苗甚至還可能引發致命的免疫反應。因為免疫系統可能會過度反應，攻擊健康器官，最後導致不可逆的器官損傷或死亡。

洛倫茲的家人表示，醫生告訴他們，接種疫苗是輸血治療的必要條件，但專家指出，通常醫院不會要求病患在輸血前打疫苗。目前，洛倫茲的家人準備將她轉診到洛杉磯的私人醫院接受治療。洛倫茲的爸爸也在臉書發文表示，目前洛倫茲依然得面對劇痛，但腫脹的情況已經改善。