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37死囚名單、犯行一次看 「他」關押最久、驚世媳婦奪3命詐領保險金

「您已抵達目的地」 南卡州駕駛照導航開竟掉進海裡

聯合新聞網／ 綜合報導
夫婦倆照著導航行駛，卻不慎掉入海中。示意圖／ingimage
夫婦倆照著導航行駛，卻不慎掉入海中。示意圖／ingimage

美國南卡羅來納州日前發生一起驚險意外，一對老夫妻因聽從GPS導航指示，竟然誤闖碼頭，還不小心開進水裡，差點葬身大海。幸好當地一名男子勇敢跳入水中相救，才把兩人從逐漸沉沒的車輛中救出。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生於9月14日。一對年約60多歲的夫婦到棕櫚島（Isle of Palms）的海鮮餐廳用餐，離開時不小心把車子開上通往大海的船舶坡道，隨後就衝進水中。

幸好餐廳的調酒師希姆斯巴赫（Johnny Himmelsbach）之前曾擔任過救生員。據當地警方和目擊者指出，希姆斯巴赫一聽到車子落水的聲響，二話不說立刻跳進水裡救人。

這對夫婦打開車窗，好讓希姆斯巴赫從車窗把他們拉出來。餐廳的另一名員工路瑟（Cash Luther）也跟著跳進水中幫忙，而另一位調酒師則趕緊打電話報警。

餐廳經理索勒姆（Christopher Sollom）接受媒體採訪時表示，幸好希姆斯巴赫救人的過程十分順利，否則結局可就完全不一樣了。經理和員工都說，幸好希姆斯巴赫毫不猶豫地跳進水中，在車子完全沉沒前救出人來，這次經驗讓整間餐廳的人都印象深刻。

事發後警方暫時封鎖碼頭，並安排潛水員把車子拖回地面上。警方對這對夫婦進行酒駕測試，夫妻倆順利過關，也沒有任何外傷，所以沒有送醫治療。

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