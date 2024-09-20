好意外！美國擁槍新手 自由派民主黨人大增

美國槍枝文化由保守派或者說白人男性主導，不過，從歷史上看，自由派擁槍的情況並不罕見，他們可能住在鄕下或熱愛狩獵。但因為倡導槍枝管制，這些人的擁槍比率自1990年代以來大幅下降。現在，情況出現了變化，愈來愈多自油派人士開始買槍。而這是一樁大生意，從美國政府、槍械製造商到靶場都有得賺。

住在愛荷華州愛荷華市的43歲酒舖店員Michael Ciemnoczolowski一輩子都是民主黨人，他支持更嚴格的槍枝管制，還捐錢給防止槍枝暴力的非營利組織，但因為擔心街頭犯罪、持槍的右翼極端分子，以及「國內政治日益尖銳」可能引發的任何事，他在今年夏天買了平生第一把槍。

奧勒岡州波特蘭市Lewis & Clark College的人類學教授Jennifer Hubbert研究自由派人士的持槍現象，他說，「這群人五年前絕不會考慮買槍」。

民主黨人的擁槍率上升

研究人員、槍商和擁槍者說，很多因素造成這種轉變。包括愈發擔心個人安全，以及動盪的政治氣候：共和黨總統候選人川普說他被控犯罪會發生「潛在的死亡與破壞」；民主黨人警告民主可能終結；以及兩起川普行刺案。

根據研究機構芝加哥大學NORC的長期調查，2022年，29%的民主黨或傾民主黨人士說家中有槍，高於2010年的22%，後者是40年低點。2022年，55%的共和黨人家中有槍，比2010年多出3個百分點。

約翰霍普金斯大學槍支暴力解決方案中心2023年對大約3,000人進行的一項具全美代表性的調查，發現自2020年以來，受訪者裡大約有11%新買了槍，民主黨人有超過一半是首次擁槍，共和黨首次擁槍的不到四分之一。

連民主黨總統候選人賀錦麗都在9月10日的辯論上說，她和副手華茲都是擁槍者，讓很多人感到驚訝。川普如果被判重罪，則將失去擁有槍支的權利。他11月會被宣判。

40年前，民主黨持槍者通常是白人男性，包括汽車或鋼鐵工會的工人，他們從小就打獵；今天的自由派持槍者則較多元化。槍支經銷商說，在2023年，比起其他族裔，非裔買槍增加最多。哈佛大學和東北大學2021年以19,000名成年人為對象進行全美槍械調查，發現2019到2021年之間，近半的擁搶新手是女性。

Hubbert發現，同性戀和跨性別的持槍者擔心仇恨犯罪上升、猶太人擔心親巴勒斯坦的團體或個人可能施暴。黑人持槍者也有類似焦慮，還加上某些地區對警察不信任並且擔心犯罪增加。

槍支產業在美國是大生意

美國是全球最大的民用槍枝市場。根據各種估計，槍枝產業每年透過銷售槍支、彈藥、配件和相關服務，能創造數百億美元收入。

Ciemnoczolowski考量「個人安全」使用，選了價格600美元的手槍，當然，這不包括後續買子彈、槍套、上靶場練習，以及向主管機關申請槍證的費用。

擁槍要先申請槍證，但美國各州的規定不同，以伊利諾州為例，個人槍證的費用是10美元，隱蔽攜帶（Concealed Carry）的槍證有五年效期，須繳150美元，申請時還須另尋提供槍械訓練課的機構先上課，兩天要價很可能超過200美元。

根據IBISWorld資料，僅美國槍枝彈藥製造業在2023年的營收，估計就高達195億美元。再加上零售、配件、修槍之類的服務，這個數字會更高。該產業也是重要就業市場。根據美國國家射擊運動基金會（NSSF），槍枝產業提供了將近17萬個宜接和間接相關的工作機會。如果將零售、執法、狩獵和射擊運動等相關行業都加進來，總體經濟影響每年超過700億美元。

美國槍械製造商還將其產品出口到國際市場。拉丁美洲、非洲和中東國家是美國製造槍支的主要目的地。