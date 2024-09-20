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葉倫：聯準會降息是正面訊號 看到美經濟軟著陸

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天表示，聯邦準備理事會（Fed）本週決定大幅降息，這對美國經濟現狀來說，是個「非常正面的訊號」。

在美國通膨降溫下，聯準會昨天選擇大幅降息兩碼，這是自2020年以來首度調降利率。

法新社報導，葉倫在華府一場活動中表示：「這反映出聯準會的信心，認為通膨已降低，重回2%目標的軌道上；而通膨風險確實已顯著減少。」

葉倫說：「與此同時，我們的就業市場仍然強勁。」

她又說，在強勁的就業市場背景下成功地降低通膨，也即經濟軟著陸，「正是我們在經濟中所看到的」。

美國總統拜登（Joe Biden）今天在另一場演講中表示：「聯準會降息並不是勝利的宣言，而是進步的宣言。」

他在非營利組織「華府經濟俱樂部」（EconomicClub of Washington DC）的演講中表示，這是美國已進入復甦新階段的訊號，但他強調仍有更多工作要做。

在拜登與葉倫上述談話之前，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）昨天指稱聯準會的決定，若不是對「非常糟糕」的經濟作反應，就是在「玩弄政治」。

較低的利率有助降低借貸成本，在11月大選前，這可視為對執政當局的利多消息，而副總統賀錦麗（Kamala Harris ）正是民主黨的總統候選人。

不過，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在宣布降息後強調：「我們不服務任何政客、任何政治人物、任何理念、任何議題。」

拜登在演講中表示，聯準會的獨立性對國家有利。

美國 聯準會

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