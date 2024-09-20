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傳曾自稱黑人納粹 北卡羅來納副州長堅不退選

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，北卡羅來納州副州長羅賓森曾在色情網站發文自稱是「黑人納粹」並提議恢復奴隸制。羅賓森駁斥報導是謊言，並矢言繼續競選州長。

非裔共和黨人羅賓森（Mark Robinson）將在11月5日選舉競選北卡羅來納州長，對手是民主黨候選人史坦（Josh Stein），史坦是北卡羅來納州檢察長。

路透社報導，北卡羅來納州長選情可能影響總統選舉。這些備受矚目的候選人命運可能會影響這個戰場州黨派投票率或選民熱情，從而牽動民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）和共和黨對手川普的選戰。

曾獲川普支持的羅賓森現年56歲，過去有過煽動性言論，甚至在CNN刊登報導前就先在社群媒體發布影片否認相關發言。

羅賓森表示：「我向大家保證，在那篇報導中會看到那些根本不是羅賓森說的話。」他稱CNN報導是「下流的八卦報謊言」。

羅賓森說：「我們會繼續這場選戰。」

CNN報導說羅賓森在2010年10月於色情網站上一篇貼文中寫道：「奴隸制還不錯。有些人需要成為奴隸。我希望他們能恢復它（奴隸制）。我當然會買下一些人。」

報導指出羅賓森在進入政界前，也曾於2008年至2012年發出一連串「無謂的性事、猥褻」文章，但因為不雅，CNN只報導其中一小部分。CNN提到許多人反對他在墮胎和跨性別權益等議題上的公開立場。

路透社無法立即核實這些貼文。

史坦在電視廣告中發動攻勢，提到所謂羅賓森先前一些爭議性言論。史坦競選團隊今天也發出聲明，說「北卡羅來納州人早就知道羅賓森完全不適合當州長。史坦仍把重心放在贏得這場選戰，這樣我們才能共同為大家建立一個更安全、更強大的北卡羅來納州」。

CNN報導後，賀錦麗競選團隊隨即發出川普讚揚羅賓森的影片片段。川普陣營未立即回應置評請求。川普將於21日在北卡羅來納州舉行集會造勢。

CNN 奴隸 川普

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