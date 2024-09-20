不滿男友媽阻戀情…17歲少女求男友殺母不成 親自動手合力棄屍

美國發生駭人倫常命案！33歲男子與17歲少女約會，因牽涉兒童色情等不當行為，男子須戴GPS追蹤器，且禁止與女友見面，可是2人違反禁令偷偷見面。當警方進行搜查時，卻揭發男子的母親失蹤，有人清理屋內地板上及冰箱下的血跡，認為事件不尋常，終揭發因男方母親一直反對2人交往，因而觸怒少女，她唆使男友殺母，但男友遲遲未能下手，少女忍不住親自出手將男友母親殺死，2人合力處理屍體，而男方身上的GPS追蹤器，更記錄了棄屍的路線。

案件審理後，這對情侶早前認謀殺及非法處理屍體，被判終身監禁，25年後才有機會獲假釋。

與未成年女友約會 男友涉兒童色情案

綜合外媒報導，2名被告為33歲男子瓊斯（Jonathon Jones）及其17歲女友庫恩斯（Kaitlyn Coones），庫恩斯15歲時便與瓊斯交往，去年瓊斯被指牽涉兒童色情等不當行為，在判刑前須佩戴GPS追蹤器，且禁止與庫恩斯見面。但2人不理禁令偷偷見面，違反了法庭命令，而瓊斯也沒有出席判刑而被警方通緝。

當局於2023年5月展開搜查，警方前往位於美國喬治亞州西爾瓦尼亞的瓊斯家中，但未能找到瓊斯和庫恩斯，卻揭發瓊斯的母親妮可（Nicole Jones）失蹤。警方仔細調查後，發現屋內有可疑情況，有人試圖清理地板和冰箱下面的血跡，同年5月6日對2人展開全國追捕。2天後，警方在墨西哥拘捕瓊斯和庫恩斯，經審問下庫恩斯承認是她提出要殺死男友的母親。

女友限令男友5小時內殺母

據庫恩斯供述，2023年4月19日事發當天，她認為男友母親一直干涉她與男友的關係，決定向男友發出最後通牒，以手分威脅男友在5個小時內殺死母親，否則她就出手。後來她再給予多1個小時寛限，但男友仍遲遲沒有行動，庫恩斯忍不住親自動手殺人。她供稱當時男友母親正在冰箱前彎著腰，她拿著大石頭上前襲擊其頭部，繼而將她勒死。

瓊斯後來協助幫助庫恩斯處理母親的屍體，而其身上的GPS追蹤器也記錄了他們的棄屍路線，但當局一直找不到妮可的遺體。庫恩斯和男友瓊斯早前因謀殺及非法處理屍體而被判終身監禁，25年後才有機會假釋。

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文章授權轉載自《香港01》