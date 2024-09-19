印度總理莫迪21日訪美參與峰會 未確定會晤川普

中央社／ 新德里19日專電

印度總理莫迪（Narendra Modi）21日將訪問美國，除參加「四方安全對話」峰會，還會在聯合國大會「未來峰會」上發表演說，但尚未確定與美國共和黨總統候選人川普會面。

印度外交部今天在新德里召開特別說明會，由外交部資深官員唐勇勝（Vikram Misri）代表，說明莫迪21日到23日到美國訪問的預定行程。

唐勇勝透露，總理莫迪這次訪美，除與美國總統拜登、印度僑民會面，還會參加「四方安全對話」（Quad）峰會、聯合國大會「未來峰會」（Summit ofthe Future），並將與半導體、人工智慧（AI）相關產業的企業高層進行圓桌會議。

談到莫迪與拜登會面的重點時，唐勇勝表示，他們將會審視兩國間的戰略夥伴關係，雙方也將交換包括印太經濟相關框架及印美（打擊）毒品框架等協議。

唐勇勝提到，在這次的Quad中，印度將會聚焦於印太地區的和平、繁榮、穩定，除持續於印太發展的優先事項上努力，也會落實永續發展目標。他也透露，印度將於2025年主辦下一次的Quad。

至於莫迪將出席半導體、AI等尖端技術領域的執行長們參加的圓桌會議一事，唐勇勝稱，會中預料將會檢視這些領域的創新發展，除將凸顯印度的茁壯歷程，也會呈現印度所能提供的合作和投資機會。

唐勇勝最後提到，未來峰會的目標是加強多邊合作，著眼於未來，解決全球所面臨的挑戰，而莫迪將於23日發表演說，聚焦於依照預定目標、時程，實踐永續發展的目的。

印度 美國 莫迪

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