駐外期間下藥性侵偷拍24女 前中情局官員判30年

美國中央情報局（CIA）一名前任官員因在數個國家對20多名女性下藥性侵，今天遭判30年徒刑。

法新社報導 48歲的芮孟（Brian Jeffrey Raymond）是加州拉梅薩（La Mesa）人，去年11月對相關指控認罪。

哥倫比亞特區檢察官葛瑞夫茲（Matthew Graves）說：「當這名獵食者還是政府僱員時，他引誘毫無戒心的女性前往他的政府租賃住房、對她們下藥。」

葛瑞夫茲透過聲明表示：「他對這些女性下藥後扒光她們的衣服、進行性侵犯，並且拍攝照片。」

司法部高階官員阿根蒂耶里（Nicole Argentieri）表示，芮孟「14年間性剝削數十名婦女」。

根據法院文件，芮孟最後任職墨西哥市（MexicoCity），在當地下藥性侵數名女子。

聯邦調查局（FBI）2021年10月呼籲大眾提供相關資訊時表示，一名赤身裸體女子從芮孟位在墨西哥市的住處陽台尖叫求援後，於2020年5月31日對他展開調查。

FBI表示，在芮孟電子裝置中發現數以百計照片和影片，內容顯示至少24名意識不清的裸體或部分裸體女子。

FBI指出，芮孟替中央情報局工作多年，曾外派秘魯等多個國家，能說流利西班牙語和中文，2018年8月到2020年5月間派駐美國駐墨西哥大使館。