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美27歲男假冒高中生混進校園 54天性侵10幾名少女

聯合新聞網／ 綜合報導
謝奇假冒成高中生，混進校園性侵女學生。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
謝奇假冒成高中生，混進校園性侵女學生。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

美國內布拉斯加州一名27歲男子仗著自己有張娃娃臉，竟假扮高中生進到高中，前後性侵10餘名少女。如今東窗事發，男子不只被逮捕，也將面臨85到120年的刑期。

USA Today報導，27歲的男子謝奇（Zachary Scheich）身高163公分、體重54公斤，因外型清瘦、又有一張年輕的臉，成功以假名赫斯（Zak Hess）混進校園

謝奇其實早在2015年就畢業，但他在2022年到2023年間，回到相同的學區，假裝自己是17歲的高中男生。他先是進入西北高中（Northwest High School），找到容易受騙的高中女生性侵得逞，接著又在事跡敗露之前趕緊轉到東南高中（Southeast High School），再以相同手法犯案。

謝奇回到校園54天，在這段時間內誘拐、性侵10幾名女學生。據警方調查發現，受害的女學生中最小的甚至才13歲。除了謝奇，他還有另一名23歲的共犯納瓦蘿（Angela Navarro）。納瓦蘿配合謝奇，假裝自己是他的「媽媽」，以搬家為由幫謝奇「轉學」。

謝奇於2023年7月遭逮捕，今（2024）年法院作出判決，謝奇因使用電子設備引誘兒童、製作兒童色情圖片，被判至少85到120年有期徒刑。

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