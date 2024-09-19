美27歲男假冒高中生混進校園 54天性侵10幾名少女

美國內布拉斯加州一名27歲男子仗著自己有張娃娃臉，竟假扮高中生進到高中，前後性侵10餘名少女。如今東窗事發，男子不只被逮捕，也將面臨85到120年的刑期。

據USA Today報導，27歲的男子謝奇（Zachary Scheich）身高163公分、體重54公斤，因外型清瘦、又有一張年輕的臉，成功以假名赫斯（Zak Hess）混進校園。

謝奇其實早在2015年就畢業，但他在2022年到2023年間，回到相同的學區，假裝自己是17歲的高中男生。他先是進入西北高中（Northwest High School），找到容易受騙的高中女生性侵得逞，接著又在事跡敗露之前趕緊轉到東南高中（Southeast High School），再以相同手法犯案。

謝奇回到校園54天，在這段時間內誘拐、性侵10幾名女學生。據警方調查發現，受害的女學生中最小的甚至才13歲。除了謝奇，他還有另一名23歲的共犯納瓦蘿（Angela Navarro）。納瓦蘿配合謝奇，假裝自己是他的「媽媽」，以搬家為由幫謝奇「轉學」。

Nebraska man sentenced after posing as high schooler to prey on teenaged girls https://t.co/tawdpYpKuJ pic.twitter.com/8SmOh2211d — The Independent (@Independent) 2024年9月18日

謝奇於2023年7月遭逮捕，今（2024）年法院作出判決，謝奇因使用電子設備引誘兒童、製作兒童色情圖片，被判至少85到120年有期徒刑。