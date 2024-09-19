玩具也有名人堂？經典桌遊、紙飛機皆入圍 「彩虹小馬」力拼獲選

氣球有望被認證為最偉大的玩具之一？美國玩具名人堂19日公布最新決選名單，包括氣球、彈跳與桌遊「蘋果派對」等12項玩具都被列入評估，將於11月投出入選者。評選委員會指出，這些玩具有很多人玩，且為人類帶來很多美好回憶。美國包括棒球、籃球等職業運動也設有名人堂。

名人堂競爭激烈

根據《美聯社》報導，今年的入圍者還包括「選擇冒險旅程」遊戲書、Hess的玩具卡車、遙控汽車、寶可夢卡牌遊戲、彩虹小馬玩偶與變形金剛等玩具，評選委員會主席班瑟奇表示，今年能入選的玩具都在世界各地被廣泛遊玩，因此競爭相當激烈。

一般民眾可在18到25日在「網站」投票，前三高者還會由22位歷史學者與專家評估後，決定最終入選名單。玩具名人堂自1998年至今挑選超過80款玩具進入名人堂，包括最簡單的紙飛機、芭比娃娃，到桌遊《龍與地下城》都有入選。其中，彩虹小馬已經7次入圍最終決選名單，但前6次都鎩羽而歸，外界關注這次能否順利進入名人堂。

美國流行名人堂文化

入選玩具名人堂的玩具將會在紐約的「遊戲博物館」內展出，博物館內則有其他玩具、遊戲，以及其他收集品的歷史。美國很流行名人堂文化，盼透過名人堂將對特定領域有貢獻的人事物表彰紀念，最有名的有美國職棒大聯盟的《棒球名人堂》，還有美國職籃的《奈史密斯名人堂》。

各種名人堂的徵選方式也不同，棒球選手或教練便由美國棒球作家協會的432位記者投票，符合退休年限資格的選手需獲得75%以上的選票才能入圍，若10年內沒有獲得足夠選票就失去進入名人堂的資格，除非透過資深委員會破例挑選才能進入。

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