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卸任後首次！川普親口「可能」與澤倫斯基見面 會晤時間地點曝光
基輔獨立報報導，美國前總統川普本人及親近消息人士18日透露，川普下周計畫與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）會晤，屆時「可能」一起與烏克蘭總統澤倫斯基會面。
接下來幾天，包含澤倫斯基與杜達等各國元首將前往紐約參加第79屆聯合國會員大會。
問及川普是否打算在澤倫斯基訪美時進行會晤，川普親口表示，「有可能會」，除此之外並未提供更多細節。
熟悉相關安排的消息人士19日告訴路透，川普計畫下周與波蘭總統會晤，地點選在賓州費城一處波蘭裔美國人羅馬天主教聖地的紀念碑；不過消息人士稱，該計畫尚未做最終敲定。
川普卸任後尚未與澤倫斯基見過面，不過兩人最近一次在7月19日通話。
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