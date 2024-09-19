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7歲愛女長大想當泰勒絲！ 祖克柏無情回覆「妳做不到」引熱議

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
祖克柏與妻子育有3個女兒。圖╱取自IG（@priscillachan）
祖克柏與妻子育有3個女兒。圖╱取自IG（@priscillachan）

美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）在全球擄獲無數粉絲，包括Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）和其7歲愛女，不過近日他自曝當女兒嚷嚷說「長大想成為泰勒絲」時，自己竟無情回應「妳做不到」。

每日郵報、紐約郵報報導，祖克柏近日接受播客節目「Acquired」專訪，除了談到現今企業創始人保持原創的重要性外，還引述自己和女兒的對話，稱有天當祖克柏和妻子帶7歲的二女兒奧格斯特（August）去聽泰勒絲的演唱會時，女兒突然興奮地說道：「你知道嗎，爸爸，我長大後想成為泰勒絲那樣的人」。

未料祖克柏聽了後卻回答：「可是妳不能，那是不可能的」，結果奧格斯特思索片刻後，繼續說道：「好吧，那我長大後，想讓大家想成為像奧格斯特這樣的人」，祖克柏對這個答案相當滿意，直呼「太棒了！」。

現年40歲的祖克柏與家人一直都是泰勒絲的粉絲，2023年7月時曾帶著妻女朝聖泰勒絲在加州聖克拉拉（Santa Clara）舉行的演唱會，祖克柏當時不僅戴滿應援手環，還特地畫了和偶像〈Lover〉歌曲造型同款的愛心眼妝，可見確實是鐵粉無誤。

然而，網友們對祖克柏的回覆反應不一，有人認為雖然泰勒絲是千年一遇的音樂奇才沒錯，但也不該輕易粉碎小孩的夢想，但也有網友說相信孩子吃飽後就會忘了爸爸的毒舌。

美國流行音樂天后泰勒絲在全球擄獲無數粉絲，包括Meta執行長祖克柏一家大小。美聯社
美國流行音樂天后泰勒絲在全球擄獲無數粉絲，包括Meta執行長祖克柏一家大小。美聯社

祖克柏

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