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美太空競賽功臣 電影「關鍵少數」本尊獲國會表彰

中央社／ 紐約18日綜合外電報導

電影「關鍵少數」描述美國3名非裔女性打破種族與性別歧視，成功協助NASA將太空人送上太空，這3名主角的本尊今天獲美國國會頒贈象徵最高殊榮的「國會金質獎章」。

美聯社報導，強生（Katherine Johnson）、豐恩（Dorothy Vaughan）和傑克森（Mary Jackson）1940至1960年代為美國太空飛行研究做出重要貢獻，當時美國首度將人類送進太空軌道，然後登上月球漫步。

參與美國國家航空暨太空總署（NASA）多項航太計畫的非裔女數學家強生，以人工方式進行數學計算與數據分析，讓太空人葛倫（John Glenn）在1962年成為首位繞行地球軌道的美國人，強生2015年也曾獲頒象徵平民最高榮譽的總統自由獎章（PresidentialMedal of Freedom）。

豐恩是NASA首位非裔女性主管，傑克森則是NASA首位非裔女性工程師。她們3人的故事2016年被改編成電影「關鍵少數」（Hidden Figures），2017年獲奧斯卡獎提名。

另一名獲此殊榮的非裔航太工程師達登（ChristineDarden）則以「音爆」（Sonic boom）研究聞名。

美國國會今天在國會大廈舉行國會金質獎章（Congressional Gold Medal）頒獎典禮，4人均由家屬出席代為領獎，達登同時在康乃狄克州的家中觀禮。

除了這4名非裔女性，美國國會也頒贈獎章表揚所有在1930年代至1970年代間，為美國太空計畫工作的女性數學家、工程師及「人肉電腦」們。

「關鍵少數」小說原著作者席特利（Margot LeeShetterly）表示：「透過表彰她們，我們彰顯了國家精神中最美好的一面。」

現為NASA的美國全國航空顧問委員會（NationalAdvisory Committee for Aeronautics）早年聘用數百名女性為太空任務計算數據，這些受聘的非裔女性當時因面臨種族歧視，被隔離在維吉尼亞州的NASA朗里研究中心（Langley Research Center）工作。

太空人 美國

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