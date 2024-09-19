共和黨內鬨撥款法案受阻 美國政府恐面臨關門

美國聯邦眾議院今天否決共和黨提出的一項撥款法案，這項臨時支出計畫未能獲得兩黨支持。美國前總統川普表示，除非滿足某些條件，否則應強制讓政府關門。

法新社報導，美國政府資金將於9月底到期，不過眾院部分共和黨議員今天聯手民主黨，以220票對202票否決這項撥款法案。

美國國會必須通過一項被稱為「持續（撥款）決議」（continuing resolution）的臨時開支法案（Stopgap Spending Bill），以便讓政府持續運作至11月大選之後，而兩黨目前距離達成全年預算協議尚遠。

今天提出的6個月延期計畫，將把美國政府關門期限延至2025年3月，屆時下一任總統已入主白宮。

這項草案內容還包括「保護美國選民資格法案」（SAVE Act），川普支持的這項措施要求提供公民身分證明，才能登記成為聯邦選舉合法選民時。

但拜登政府反對這項舉措，擔心合格選民恐被排除在選民名單之外，或遭遇其他方式阻擾。

拜登政府指出，非公民投票已屬非法，且無證據表明有這種情況發生。

川普在眾院投票前於自創社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）表示：「如果沒有完整通過『保護美國選民資格法案』，共和黨人就不該同意以任何方法或形式提出的持續決議。」

美國政府一旦關門，將導致聯邦機構與國家公園關閉、公共服務受限，數以百萬計勞工在大選前幾週將被迫放無薪假。

對許多共和黨眾議員頗具影響力的川普持續主張自己輸掉2020年大選，是因為其中存在舞弊情事。

川普遊說共和黨籍聯邦眾議院議長強生（MikeJohnson）將保護美國選民資格法案納入撥款法案進行表決。

強生上週取消對撥款法案進行表決，因為它不受共和黨成員歡迎的態勢越來越明顯。

眾院撥款委員會（House Appropriations Committee）高階成員、民主黨籍眾議員迪勞洛（Rosa DeLauro）今天在聲明中表示：「眾院占多數的共和黨又一次未能完成最基本的任務。」

迪勞洛補充說：「我們只剩下7個立法日能讓政府維持運作。」