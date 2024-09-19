快訊

以色列無差別恐攻？黎巴嫩連還爆雙方衝突升溫

深圳日本人學校殺童案：中國「918國恥」的仇恨現象？

不只年輕人長痘痘！成人痘常見於這些部位：戰痘2妙招助改善

放任鼠啃6月大男嬰致毀容截肢險喪命 美狠父最新判斷出爐

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名寶寶遭老鼠啃咬全身，失血過多差點死亡。示意圖，非當事寶寶。圖／ingimage
美國一名寶寶遭老鼠啃咬全身，失血過多差點死亡。示意圖，非當事寶寶。圖／ingimage

照顧好嬰兒的生活環境是父母的基本責任。美國有一名父親放任老鼠肆虐，直到家中嬰兒被咬到全身是血才通報救護單位。最新審判結果出爐，狠父被判處3項罪名。

根據《Eyewitness News》報導，去年9月印地安納州一名男子通報救護單位，表示睡醒後發現他的孩子渾身是血，手指「疑似被咬掉」。救護人員和警方到場後，震驚的發現僅6個月大的寶寶，全身上下充滿老鼠咬出的傷口，光是臉部就高達50多處咬傷，右手也被啃食到見骨。

寶寶嚴重失血幾乎喪命，好幾根手指也被截肢，幸好經過輸血搶救後，寶寶活了下來安全出院。

警方發現該住家非常髒亂，充斥垃圾和過期食物，廚房和地下室有難聞的氣味，並且發現有老鼠腳印、糞便和血跡，家中物品上也有被咬過的痕跡。

嬰兒父親以及同住的親戚皆被逮捕，雖然事發時嬰兒母親並不在場，但同樣被捕，3人被指控疏於照顧。兒童服務部（Department of Child Services，簡稱DCS）證實，2022年嬰兒的父母就曾被指控疏於看顧，導致其中一個孩子受傷。

DCS表示，在寶寶受傷的前2年就不停要求男子改善家庭環境，害蟲防治專家也曾給過他好幾個可以重複使用的捕鼠器，但警方發現捕鼠器都沒有被用過的跡象。

近日此案最新審判結果出爐。根據《獨立報》報導，受害嬰兒的父親，因忽視嬰兒和家中另外2個孩子的照顧，被判處3項罪名成立；同住親戚已於今年1月被判處2年緩刑；而嬰兒的媽媽尚未出庭受審。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

嬰兒 老鼠

延伸閱讀

虐嬰致腦傷...生父辯抱孩跌3次 檢察官：第一次摔倒就應記取經驗

受不了哭鬧！惡保母重摔虐嬰致腦眼嚴重損傷 醫指留後遺症機會高

1歲嬰滿身淤青⋯竹北托嬰中心傳虐嬰 衛福部：地方認定不屬重大兒虐事件

基隆疑虐嬰！保母指不喝奶安撫醫卻稱「恐遭劇烈搖晃」 5月大女嬰腦出血

相關新聞

放任鼠啃6月大男嬰致毀容截肢險喪命 美狠父最新判斷出爐

照顧好嬰兒的生活環境是父母的基本責任。美國有一名父親放任老鼠肆虐，直到家中嬰兒被咬到全身是血才通報救護單位。最新審判結果出爐，狠父被判處3項罪名。

揭發海外逃稅 助美國國稅局追回2.63億元 3名吹哨者分享7400萬元獎金

國稅局從一名逃稅15年的個人身上成功追討2億6300萬元，不僅是歷來最大宗吹哨者舉報案件之一，也被視為國稅局吹哨者計畫的...

美太空競賽功臣 電影「關鍵少數」本尊獲國會表彰

電影「關鍵少數」描述美國3名非裔女性打破種族與性別歧視，成功協助NASA將太空人送上太空，這3名主角的本尊今天獲美國國會...

中國駐紐約總領事黃屏行蹤成謎 美副國務卿指已離境

紐約州州長不滿辦公室爆發中國代理人事件，要求驅逐中國駐紐約總領事黃屏。美國副國務卿康貝爾今天向眾議院委員會表示，黃屏上週...

美稱伊朗駭客干預選舉 竊取川普資料寄給拜登陣營

美國有關當局今天表示，伊朗網路攻擊者把從共和黨總統候選人川普競選團隊「竊取的非公開」資料，提供給當時與他角逐白宮大位的競...

美國當前財政年度臨近尾聲 預算赤字擴大到1.9萬億美元

本財政年度還剩下一個月之際，美國聯邦預算赤字8月份飆升，利息成本上升繼續對整體收支平衡構成壓力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。