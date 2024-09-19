放任鼠啃6月大男嬰致毀容截肢險喪命 美狠父最新判斷出爐

照顧好嬰兒的生活環境是父母的基本責任。美國有一名父親放任老鼠肆虐，直到家中嬰兒被咬到全身是血才通報救護單位。最新審判結果出爐，狠父被判處3項罪名。

根據《Eyewitness News》報導，去年9月印地安納州一名男子通報救護單位，表示睡醒後發現他的孩子渾身是血，手指「疑似被咬掉」。救護人員和警方到場後，震驚的發現僅6個月大的寶寶，全身上下充滿老鼠咬出的傷口，光是臉部就高達50多處咬傷，右手也被啃食到見骨。

寶寶嚴重失血幾乎喪命，好幾根手指也被截肢，幸好經過輸血搶救後，寶寶活了下來安全出院。

警方發現該住家非常髒亂，充斥垃圾和過期食物，廚房和地下室有難聞的氣味，並且發現有老鼠腳印、糞便和血跡，家中物品上也有被咬過的痕跡。

嬰兒父親以及同住的親戚皆被逮捕，雖然事發時嬰兒母親並不在場，但同樣被捕，3人被指控疏於照顧。兒童服務部（Department of Child Services，簡稱DCS）證實，2022年嬰兒的父母就曾被指控疏於看顧，導致其中一個孩子受傷。

DCS表示，在寶寶受傷的前2年就不停要求男子改善家庭環境，害蟲防治專家也曾給過他好幾個可以重複使用的捕鼠器，但警方發現捕鼠器都沒有被用過的跡象。

近日此案最新審判結果出爐。根據《獨立報》報導，受害嬰兒的父親，因忽視嬰兒和家中另外2個孩子的照顧，被判處3項罪名成立；同住親戚已於今年1月被判處2年緩刑；而嬰兒的媽媽尚未出庭受審。

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