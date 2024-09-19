中國駐紐約總領事黃屏行蹤成謎 美副國務卿指已離境

紐約州州長不滿辦公室爆發中國代理人事件，要求驅逐中國駐紐約總領事黃屏。美國副國務卿康貝爾今天向眾議院委員會表示，黃屏上週離開美國，國務院未將他列為不受歡迎人物。

美國聯邦眾議院外交委員會上午舉行「印太區域的強權競爭」聽證會，副國務卿康貝爾（KurtCampbell）出席作證。眾議員伊薩（Darrell Issa）連番追問康貝爾「黃屏現在人到底在哪裡」。

這起掀起美中關係波瀾的事件於9月初發生，當時紐約州州長侯可（Kathy Hochul）的前華裔副幕僚長孫雯與丈夫胡驍涉嫌擔任中國代理人，違反「外國代理人登記法」與洗錢、簽證詐欺等罪名被捕。孫雯在職期間還多次阻撓台灣與紐約州政府官員會面。

侯可4日對媒體表示，她要求美國國務院驅逐中國駐紐約總領事黃屏獲准。但國務院的說法與侯可有所出入，稱黃屏是任期結束離開，並非被美國驅逐。同日也有媒體引述中國駐紐約總領事館指出，黃屏仍照常履職。整起事件成為3方各說各話的羅生門。

對於黃屏離任或照常履職，中國駐美國大使館未回覆中央社提問。

在今天中午的聽證會上，伊薩先問康貝爾：「我知道你們無法逮捕外交官。但我們有絕對的權力及責任驅逐外交官。據你所知，總領事（黃屏）人還在美國嗎？」。

康貝爾表示黃屏上週已經離開美國後，伊薩又說，社群媒體的消息顯示黃屏昨天仍在美國，「國務院是把他列為不受歡迎人物，還是在等他自己離開」。

康貝爾說，國務院「還沒採取這些措施」。

伊薩接著提到「華盛頓郵報」日前一則報導指中國國家主席習近平去年11月訪問美國加州舊金山出席亞太經濟合作會議（APEC）期間，中共透過恐嚇和監視跨國打壓異議人士。

他說，國務院早就知道黃屏涉入上述事件及孫雯案，卻未根據國際法和國際慣例採取行動，黃屏甚至昨天人還在美國，這令他感到挫敗。

康貝爾否認國務院全盤知情，強調報導所提到的一些內容並不是廣為人知，有些現在才曝光。

紐約時報（The New York Times）16日報導，從英國律師、德國國會助理、加拿大議員再到美國的孫雯等人，紛紛涉及推動中國海外利益案件，北京介入民主國家運作的趨勢升高。

情報分析人員指出，過去中方海外行動聚焦在取得產業科技、軍事、資通訊等機密技術，但孫雯案有不同面向，目的在影響台灣地位與壓迫維吾爾族等政治議題，將論述帶往有利北京的方向。