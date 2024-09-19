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美稱伊朗駭客干預選舉 竊取川普資料寄給拜登陣營

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國有關當局今天表示，伊朗網路攻擊者把從共和黨總統候選人川普競選團隊「竊取的非公開」資料，提供給當時與他角逐白宮大位的競選對手拜登陣營的工作人員。

法新社報導，美國情報與執法當局表示，駭客「向總統拜登當時競選團隊的相關人員，發送不請自來的電子郵件，裡頭含有自前總統川普競選團隊竊取的非公開資料的節錄內容」。

拜登當時是民主黨總統提名人選，之後於7月戲劇性地退選，轉而支持他的副總統賀錦麗（KamalaHarris）參選。

美國國家情報總監辦公室（US Office of the Directorof National Intelligence）、聯邦調查局

（FBI）與網路安全和基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）發表的聯合聲明指出，拜登競選團隊工作人員中，沒有人回覆這些電郵。

今年8月，這些機構率先將駭客行為的矛頭指向伊朗，指控德黑蘭尋求干預2024年總統大選。伊朗否認這些指控。

隨著11月選舉日逼近，美國發聲明說，「外國勢力正在加強他們干預選舉的活動」，並指出俄羅斯、伊朗與中國「正試著採取某種措施，為了自身利益加劇美國社會分裂」。

上述美國機構表示，伊朗網路攻擊者也試圖向美國媒體組織分享自川普競選團隊竊取的資料，但沒有指出是哪些媒體。

伊朗8月否認干預選舉的指控，伊朗駐聯合國代表團也請華府提供證據，並說「這類指控沒有事實根據、是站不住腳的」。

「如同我們先前所宣布的，伊朗伊斯蘭共和國沒有干預美國總統選舉的意圖或動機。」

美國將於11月5日舉行總統大選，川普與賀錦麗競選團隊都說，他們最近幾週遭到網路攻擊鎖定。美國科技公司也說偵測到類似攻擊。

川普競選團隊今天表示，這些可歸咎於德黑蘭的密謀，「證明伊朗積極干預選舉以協助賀錦麗與拜登」。

川普競選團隊發言人李威特（Karoline Leavitt）說，這是「因為他們知道川普總統將恢復嚴厲制裁，並反對他們的恐怖統治」。

川普 美國大選 賀錦麗

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