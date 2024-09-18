台積電亞利桑那總經理將退休 由執行副總卡斯塔那里斯接任

台積電今天表示，子公司TSMC Arizona總經理哈里森（Brian Harrison）將於今年12月31日退休，他將自10月1日起轉任TSMCArizona董事長顧問，由TSMC Arizona執行副總經理卡斯塔那里斯（Rose Castanares）接任總經理一職。

據Rose Castanares的領英（LinkedIn）資料，她在1998年加入台積電，至今達26年9個月，曾任台積電北美子公司資深副總經理。

台積電指出，內部在月前已公告相關人事案，哈里森將於2024年12月31日退休，他將自10月1日起轉任Arizona CEO Office組織擔任TSMC Arizona董事長顧問。

台積電表示，Rose Castanares目前擔任TSMC Arizona執行副總經理，將於10月1日接任TSMC Arizona總經理一職。

台積電計劃在亞利桑那州設立3座晶圓廠，每一座晶圓廠的潔淨室面積都是業界一般邏輯晶圓廠的2倍大。第1座晶圓廠目前進展順利，預計在2025年上半年開始量產4奈米。

台積電亞利桑那州第2座晶圓廠將採用2奈米製程技術，支援強勁的AI相關需求，預計2028年開始生產；第3座晶圓廠將採用2奈米或更先進的製程技術。