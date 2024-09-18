美逾15州選務人員收可疑包裹 部分含有「不明物質」FBI調查中

美國逾15個州的選務人員收到可疑包裹，聯邦調查局（FBI）和美國郵政檢查局（USPIS）今天正在調查包裹來源，不過目前並未傳出有人員受傷，或包裹內含有害物質。

美聯社報導，最新這批包裹是寄給阿拉斯加州、科羅拉多州、喬治亞州、印第安納州、肯塔基州、麻薩諸塞州、密蘇里州、紐約州和羅德島州選務人員。密西西比州當局昨天通報有可疑包裹送達，康乃狄克州州務卿辦公室表示，FBI通知該辦公室已攔截一個包裹。

可疑包裹也寄往愛荷華州、堪薩斯州、內布拉斯加州、奧克拉荷馬州、田納西州和懷俄明州的州務卿及選務辦公室。這些包裹迫使愛荷華州、奧克拉荷馬州和懷俄明州實施疏散。危險物質處理人員很快就確定這些物質無害。

FBI發言人塞特拉（Kristen Setera）在波士頓透過聲明表示，FBI正在收集這些包裹，其中部分含有「不明物質」。

她說：「我們也正在與夥伴合作，要了解有多少信件被寄出、負責信件的個人是誰，以及信件背後的動機。由於此事仍在進行中，我們不會對調查發表進一步評論，但大眾可以放心，安全是我們的優先要務。」

這是過去1年中，第2次有人向多個州的選務官員寄送可疑包裹。

美國總統、聯邦參眾議院和關鍵州議會職位重大選舉即將登場，有幾個州已經展開提早投票，可疑包裹事件在本已緊張的選舉季中造成混亂。

當地的選務主管正在加強安全措施，以保護工作人員和投票場所的安全，同時確保選票和投票程序不會被人動手腳。

全美州務卿協會（NASS）譴責11月5日大選前所謂對選務工作人員威脅的「令人不安的趨勢」，以及前總統川普二度遇刺未遂一事。

協會表示，「這必須停止」，並強調「我們的民主不容任何形式的政治暴力、威脅或恐嚇」。