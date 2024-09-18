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美中合作禁毒之際 美緝毒局將關閉上海及廣州辦事處

中央社／ 台北18日電

美中合作打擊包括芬太尼在內的毒品之際，美國緝毒局將關閉上海及廣州的辦事處。有美方官員稱，與中國的合作很大程度只是名義上，隨著中美關係惡化，派駐到中國辦事處的人員在獲取簽證上面對很多困難及限制。

美聯社17日報導，目前美國緝毒局（DEA）在全球69個國家或地區設有93個辦事處。該局將關閉全球14個辦事處，包括中國上海、廣州、俄羅斯及印尼等。

美國緝毒局局長米爾格拉姆（Anne Milgram）上週向派駐人員發出電郵表示，關閉相關駐外辦事處反映該局需將有限的資源，瞄準在能拯救美國人生命發揮最大效用的地方。

報導表示，目前仍不清楚關閉上海及廣州辦事處的確切原因，一名美方官員表示，中國的合作很大程度只是名義上，隨著中美關係惡化，派駐到中國辦事處的人員在獲取簽證面對很多困難及不同限制。

美國緝毒局資深人士表示，這顯示美中作為地緣政治競爭對手，在經常停止的合作中再遭遇挫折。

不過，報導也提到，美聯社此前調查揭發美國緝毒局的哥倫比亞前特工伊利薩瑞（Jose Irizarry）承認從毒品洗錢活動中竊取了數百萬美元，花費在嫖妓及享樂上。但美國緝毒局其後公布的外部審查報告，幾乎沒有提及這些腐敗醜聞，對於外界的批評只提出模糊的建議。

報導表示，目前未知關閉上海及廣州辦事處對美中禁毒合作會有什麼影響。中國方面未有作出評論。

禁毒合作是美中2023年11月舊金山「拜習會」為數不多的共識之一。中美禁毒合作工作組其後曾舉行多次會議。

華爾街日報今年7月報導，中國公安在美國情資下，逮捕一名涉及墨西哥毒梟洗錢的嫌犯，美方對中方的行動感到鼓舞。

上海 美國

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