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暗殺川普槍手聯邦控罪不夠重 佛州擬控告謀殺未遂

中央社／ 佛州西棕櫚灘17日綜合外電報導
58歲的勞斯意圖暗殺川普未遂遭逮捕。 美聯社
58歲的勞斯意圖暗殺川普未遂遭逮捕。 美聯社

美國佛州州長迪尚特今天表示，佛州將自行對涉嫌暗殺川普的男子展開調查，尋求更嚴厲的控罪，其中可能包括謀殺未遂罪名。他說，聯邦控訴的槍枝違規罪不夠重。

法新社報導，迪尚特（Ron DeSantis）還表示，他委請佛州檢察長穆迪（Ashley Moody）辦公室調查暗殺陰謀，部分原因是他不信任聯邦機構能在與川普有關的案件中保持中立。

迪尚特在記者會上表示：「在我看來，讓尋求起訴川普的同樣聯邦機構領導這項調查，不符合我們州或我們國家的最佳利益。」

勞斯（Ryan Wesley Routh）15日逃離位於西棕櫚灘（West Palm Beach）的川普俱樂部後被拘留。當時川普正在俱樂部打高爾夫球，特勤局（Secret Service）幹員巡邏時，發現樹叢裡的步槍槍管。

58歲的勞斯被控身為已定罪的重罪犯擁有槍枝，以及擁有序號遭抹去的槍枝。

迪尚特表示，佛州要更進一步。

他說：「根據州法，我們有權對最嚴重、最容易證明的罪行進行調查和起訴，那就是謀殺未遂，最高可判處終身監禁。」

川普 槍枝 迪尚特

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