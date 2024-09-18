加州州長簽署新法 保護表演者免遭AI侵權

美國加州州長辦公室表示，州長紐松今天將兩項法案簽署成法，目的在協助演員與表演者保護他們在聲音與視覺作品中的數位複製品免於遭受人工智慧（AI）侵害。

路透社報導，雖然AI存在於娛樂產業可追溯至數十年前，但最近生成式AI取得突破性發展，加上機器人現在可以製作出數位流行明星的音樂作品，在娛樂圈掀起分歧的意見。

表演者擔憂AI將把竊取他們的肖像變得普遍，許多專家也提出法律與道德方面的疑慮。

加州州長辦公室表示，紐松（Gavin Newsom）簽署的兩項法案之一，「要求合約載明使用表演者聲音或肖像的AI生成數位複製品用途，且在協商合約時表演者必須由專業人員代表」。

紐森辦公室發出的聲明又說，另一項法案明定「在未事先取得已故表演者遺產繼承人的同意下，這些表演者在電影、電視節目、電玩、有聲書、錄音等的數位複製品不得做商業用途」。

更廣泛而言，AI的興起也引發許多其他疑慮，包括擔憂AI可能被用來干擾民主程序、導致詐騙叢生或失業。

美國總統拜登政府已敦促國會議員監管AI，但由於國會陷入兩極化，聯邦眾議院是由共和黨把持，聯邦參議員是由民主黨控制，國會在通過有效監管方面沒有取得多大進展。

今年3月，田納西州州長李比爾（Bill Lee）將一項法案簽署成法，目的在保護音樂人在內的藝人免於遭受AI未經授權使用的影響。