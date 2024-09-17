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美國6州選務官員收到可疑包裹 內含不明粉末狀物質

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
美國至少6個州的選務官員今天收到內含不明粉末的可疑包裹。示意圖／ingimage
美國至少6個州的選務官員今天收到內含不明粉末的可疑包裹。示意圖／ingimage

美聯社報導，美國至少6個州的選務官員今天收到內含不明粉末的可疑包裹，不過目前尚無人通報包裹內有危險物質。這是過去1年來第2度發生此類事件。

美聯社報導，愛荷華州、堪薩斯州、內布拉斯加州、田納西州、懷俄明州與奧克拉荷馬州的州務卿及選務辦公室都收到內含粉末的包裹，美國聯邦調查局（FBI）和郵政管理局（U.S. Postal Service）正就此展開調查。

數州通報在選務官員收到的信封裡發現白色粉末。在多數通報案例中，這些物質對人體無害，比如奧克拉荷馬州官員表示，選務辦公室收到的包裹內含麵粉。

去年11月，至少6個州的選務辦公室和州政府大樓也曾收到可疑信函，其中包括今天也收到可疑郵包、位於堪薩斯州的同棟大樓。

雖然部分郵件內曾查獲毒品芬太尼（fentanyl），但即使是無毒物質，也會造成部分地方選舉的計票作業延宕。

2020年總統大選後，因騷擾和威脅事件層出不窮，加上還有聲稱選舉被操弄的假消息，全美選務辦公室已採取措施強化建築物安全，同時加強對選務工作人員的保護。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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