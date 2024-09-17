美墮胎禁令致延誤治療害命 倡議團體點名川普負責

美國非營利調查新聞機構ProPublica報導，喬治亞州有婦女因墮胎禁令延誤醫療救治而喪命。生育權倡議團體今天嚴厲譴責這項禁令，並點名前總統川普要為此負責。

ProPublica今天報導，喬治亞州至少有2名女性因無法合法墮胎與及時接受醫療照護而喪命，28歲的塞曼（Amber Nicole Thurman）便是其中之一。

2022年夏天，喬治亞州懷孕6週以上禁止墮胎的規定生效，並將執行子宮搔刮術（D&C）列為重罪，違反這項規定的醫師可能被起訴並面臨最高10年刑期，醫療例外條款的規定也含糊不清。

塞曼2022年8月礙於墮胎禁令，舟車勞頓前往北卡羅來納州的診所進行療程，卻在服用墮胎藥物後出現罕見併發症，緊急送往喬治亞州的醫院，儘管她的健康狀況急轉直下，醫院仍拖了17個小時才替她施行子宮搔刮術。

等到院方施行手術時，塞曼的情況已危及到需進行剖腹手術，醫師在術中發現需進行子宮切除術，但在手術過程中，塞曼因心跳停止身亡。

喬治亞州孕產婦死亡審查委員會發現，若能及早進行手術，「很有機會」能救回塞曼一命。

法新社報導，生育權倡議團體「人人享有生育自由」（Reproductive Freedom for All）主席蒂馬拉朱（Mini Timmaraju）說：「若不是川普（DonaldTrump）和坎普（Brian Kemp,喬治亞州州長）的墮胎禁令，塞曼現在應該還活著…他們要為此（塞曼之死）負責。」

美國最高法院（US Supreme Court）2022年做出推翻保障全國墮胎權的判決，引發全美22個州隨後祭出墮胎禁令與限制，令女性生育權成為11月美國總統大選的一大焦點。

ProPublica表示，這是首宗被官方認定為「可預防」的墮胎相關死亡個案，預計不久後將公布第2起個案的詳細情況。

這些官方評估通常不會公開，但ProPublica仍設法取得報告副本。