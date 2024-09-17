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選美賽事禁止母親參賽 紐約女子投訴市府控歧視

中央社／ 紐約16日綜合外電報導

美國紐約一名女子今天對「美利堅小姐」（Miss America）和「世界小姐」（Miss World）選美大賽提出投訴，指控這些賽事因為她的母親身分而予以歧視。

法新社報導，25歲的海瑟（Danielle Hazel）因育有一個6歲兒子而遭這兩項選美賽事取消資格後，向紐約市政府人權委員會提出投訴。

海瑟指出：「我想要在這些選美賽事競爭的夢想，至今仍因為他們禁止母親參賽的歧視性參賽要求而遭到擱置。」

海瑟委託加州律師歐瑞德（Gloria Allred）作為她的法律代表。歐瑞德以處理涉及女性權益的案件聞名。

歐瑞德在記者會上告訴媒體：「懷孕或作為父母親並不是一種犯罪，不應成為個人被排除在就業或商業機會之外的理由。」

歐瑞德表示，選美賽事的參賽資格規定，包括要求參賽者必須未婚、無子女、非孕婦且無法律上的受扶養人等，是「基於一種過時的刻板印象，即女性不能既是母親，同時又美麗、沉著、充滿熱情、才華橫溢、具慈善精神。」

歐瑞德補充說，她也以類似理由對另一項選美賽事「環球小姐」（Miss Universe）提告。

美國選美比賽過去多年來一直充滿爭議。

今年5月，2023年「美國小姐」（Miss USA）和「美國妙齡小姐」（Miss Teen USA）獲勝者以心理健康因素為由放棄了她們的頭銜；此前，選美比賽母公司一名行政人員以工作環境「有毒」為由辭職。

美利堅小姐創始於1921年，是美國歷史最悠久的選美賽事；美國小姐則創立於1952年，在2015年川普首度競選總統以前，一直為川普所有。

母親 美國 選美

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