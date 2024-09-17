FBI曾接警告！暗殺川普嫌犯在援烏圈「詐騙出名」前CIA探員早提醒過

美國共和黨總統候選人川普15日在佛羅里達州西棕櫚灘自家高爾夫球場遭遇暗殺企圖，華爾街日報揭露，58歲嫌犯勞斯（Ryan Wesley Routh）過去許多作為早就引發援助烏克蘭圈子的關切，前中情局（CIA）探員警告過他是出了名的「騙子、怪人」，此前還有與勞斯共事的援烏護理師向聯邦調查局（FBI）警告注意此人。

護理師華許（Chelsea Walsh）2022年在基輔活動時，曾經與勞斯有過幾次互動，她說勞斯的暴力威脅讓她感到擔憂，並在當年6月回國時向海關及邊境保護官員回報，稱勞斯是她在烏克蘭一個半月遇到最危險的美國人之一。

華許當時向警官出示一本筆記本，上面列出10多個美國人和其他人的姓名，她說這些人的行為令她感到擔憂。而在「整體掠奪行為（或反社會特徵）」的標題下出現4個名字，其中勞斯的名字在最前面。華爾街日報已核實該筆記本的存在。

勞斯許多有關烏克蘭的活動使他受到大量團體人士關注，儘管許多人之後迅速產生質疑。

前CIA探員亞當斯（Sarah Adams）透露，勞斯在志願援助烏克蘭團體中是出了名的「騙子」、「怪人」，勞斯自稱與烏克蘭政府合作召募許多外籍士兵，但這並非事實。亞當斯曾協助營運涉及50個援助團體的人脈網，目的是共享與調度志工人力和資源。

而烏克蘭的國際兵團（International Legion），旗下擁有許多外籍志工，已經否認與勞斯有任何關係。

勞斯透過Signal與WhatsApp傳給阿富汗士兵的訊息寫到：「我是勞斯，來自美國，已經取得烏克蘭軍隊同意接受試用部分阿富汗士兵。」

亞當斯說，在6月初收到這些訊息後，其他援助團體將勞斯踢出Signal群組，並且向國務院回報，提到勞斯可能涉及人口販運或移民詐騙。

而亞當斯也在2023年6月2日一封給援烏團體的訊息中提醒，「小心美國人勞斯」。她補充，很多人試圖要勞斯停止他的活動，或者至少不要讓其他人受騙上當。

勞斯在基輔時將頭髮染成藍黃相間的烏克蘭國旗顏色，時常穿著代表美國國旗顏色的紅白藍上衣。他四處在基輔張貼看起來像官方製作的海報，讓設法協助烏克蘭的人傳訊息找他。

一名法國人不願具名透露，曾經透過勞斯的協助加入烏軍，他回憶，當時勞斯對於川普試圖和俄國總統普亭協商、而非實質協助烏克蘭而感到非常挫敗。

華許剛到基輔時也透過海報與勞斯認識，並共同組織過活動。她對勞斯的看法在後來幾次合作中逐漸改變。

華許說，勞斯曾說想要殺害普亭和北韓領導人金正恩。而且她記得勞斯提到川普、拜登，但忘記是否表達過威脅之意。

2023年，華許聽聞勞斯打算召募敘利亞難民去烏克蘭打仗時，曾向美國聯邦調查局與國際刑警組織提出警告，但海關當局或FBI均未進行後續追蹤。