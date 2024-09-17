納悶沒人企圖暗殺拜登賀錦麗 馬斯克貼文引關注
美國特勤局（Secret Service）今天表示，他們有注意到億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在社群媒體上推文，納悶為何沒有針對總統拜登和副總統賀錦麗的暗殺企圖。
路透社報導，佛羅里達州昨天剛發生有男嫌企圖暗殺共和黨總統候選人川普（Donald Trump）的事件。這名男嫌已被捕，川普毫髮無傷。這是川普自7月13日在賓州巴特勒郡（Butler County）造勢遇槍擊且右耳被子彈擦傷後，第2度成為暗殺目標。
昨天事件發生後，支持川普的馬斯克發文說：「甚至沒有人試著暗殺拜登（Joe Biden）/賀錦麗（KamalaHarris）。」貼文結尾時使用了一個揚起眉毛的表情符號。
馬斯克很快就在X平台遭左右兩派的批評，他們擔心，馬斯克對他近2億名追隨者發表的這番話，有煽動對拜登和賀錦麗發動暴力行動的可能性。
馬斯克已刪除這篇貼文，但特勤局已注意到了貼文內容。特勤局負責保護現任和前任總統、副總統及其他重要官員。
特勤局發言人在電郵中告訴路透社說：「特勤局知道馬斯克在社群媒體的發文，按照慣例，我們不會對有關受保護人的情資發表評論。」發言人說：「但我們可以透露的是，特勤局會調查所有與我們保護對象有關的威脅。」
這位發言人拒絕具體說明特勤局是否已和馬斯克聯繫。但馬斯克在隨後貼文中，似在暗示自己是在開玩笑。
白宮批評馬斯克的貼文。
白宮發言人貝茨（Andrew Bates）今天表示：「暴力只應該受到譴責，絕不能慫恿或當成玩笑。這種言論是不負責任的。」
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