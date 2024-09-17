快訊

移送畫面曝！男駕賓士猛撞釀1死5傷 吸「喪屍煙彈」毒駕害命今年第2起

月圓人不團圓…柯文哲看守所度中秋 陳佩琪現身北所「隔高牆思念尪」

又中斷！日本福島核電廠設備故障 核燃料碎片取出工作暫停

納悶沒人企圖暗殺拜登賀錦麗 馬斯克貼文引關注

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國特勤局（Secret Service）今天表示，他們有注意到億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在社群媒體上推文，納悶為何沒有針對總統拜登和副總統賀錦麗的暗殺企圖。

路透社報導，佛羅里達州昨天剛發生有男嫌企圖暗殺共和黨總統候選人川普（Donald Trump）的事件。這名男嫌已被捕，川普毫髮無傷。這是川普自7月13日在賓州巴特勒郡（Butler County）造勢遇槍擊且右耳被子彈擦傷後，第2度成為暗殺目標。

昨天事件發生後，支持川普的馬斯克發文說：「甚至沒有人試著暗殺拜登（Joe Biden）/賀錦麗（KamalaHarris）。」貼文結尾時使用了一個揚起眉毛的表情符號。

馬斯克很快就在X平台遭左右兩派的批評，他們擔心，馬斯克對他近2億名追隨者發表的這番話，有煽動對拜登和賀錦麗發動暴力行動的可能性。

馬斯克已刪除這篇貼文，但特勤局已注意到了貼文內容。特勤局負責保護現任和前任總統、副總統及其他重要官員。

特勤局發言人在電郵中告訴路透社說：「特勤局知道馬斯克在社群媒體的發文，按照慣例，我們不會對有關受保護人的情資發表評論。」發言人說：「但我們可以透露的是，特勤局會調查所有與我們保護對象有關的威脅。」

這位發言人拒絕具體說明特勤局是否已和馬斯克聯繫。但馬斯克在隨後貼文中，似在暗示自己是在開玩笑。

白宮批評馬斯克的貼文。

白宮發言人貝茨（Andrew Bates）今天表示：「暴力只應該受到譴責，絕不能慫恿或當成玩笑。這種言論是不負責任的。」

川普 社群媒體 馬斯克

延伸閱讀

美選越選越暴力川普兩度遇暗殺 范斯歸咎左派尖銳言論

拜登親自致電慰問！川普表謝意：2人討論特勤局維安問題

川普再遇未遂暗殺 拜登：美特勤局需要更多人力

川普再遭暗殺未遂 怪拜登賀錦麗言語煽動

相關新聞

FBI曾接警告！暗殺川普嫌犯在援烏圈「詐騙出名」前CIA探員早提醒過

美國共和黨總統候選人川普15日在佛羅里達州西棕櫚灘自家高爾夫球場遭遇暗殺企圖，華爾街日報揭露，58歲嫌犯勞斯（Ryan ...

長島連環殺人案 檢公布亞裔死者畫像 疑中國漢族

長島吉哥海灘(Gilgo Beach)連環殺人案受害者人數可能仍在增加，蘇福克郡(Suffolk)地區檢察官辦公室16日...

打擊芬太尼與中合作碰壁？美緝毒局關閉兩「來之不易」辦事處

美國長期指控中國大量輸出芬太尼等致命毒品到美國，造成數十萬美國人死亡。如今美緝毒局卻關閉在中國兩個「來之不易」的辦事處，...

民調：自民黨黨魁戰 高市早苗領先 挑戰日本首位女首相

日本自民黨總裁（黨魁）選舉27日舉行，讀賣新聞調查有投票權的黨員與國會議員意向，顯示前環境大臣小泉進次郎因黨員票較弱恐難...

宗毓華傳奇造就亞裔「康妮世代」 回憶錄17日問市

華裔傑出媒體人宗毓華(Connie Chung)的回憶錄17日上市，她在新聞業的傑出表現，讓眾多亞裔女孩被取名為康妮(C...

再接炸彈威脅 春田2大學改遠距上課

前總統川普在與副總統賀錦麗(Kamala Harris)的辯論會中，宣稱俄亥俄州春田市(Springfield)的海地移...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。