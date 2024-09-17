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美東3州海灘發現針頭等醫療廢棄物 暫時禁止下水

中央社／ 馬里蘭州海洋城16日綜合外電報導

美國官員警告民眾遠離馬里蘭州、德拉瓦州、維吉尼亞州幾處海灘水域，因為有針頭等醫療廢棄物被沖上岸。當局正調查這些廢棄物的來源。

美聯社報導，馬里蘭州自然資源廳發言人波茲（Gregg Bortz）透過電子郵件表示，在馬里蘭州公園管理局人員於海灘發現數支針頭和針頭護套、女性生理用品、雪茄菸嘴後，官員15日上午已禁止在阿薩提格州立公園（Assateague State Park）游泳、涉水和衝浪。

波茲說，16日持續又找到一些針頭，因此公園內繼續禁止下海游泳。

他說，目前未接獲有人受傷或游泳時碰到這些廢棄物的通報。馬里蘭州自然資源廳正與其他聯邦、州立和地方機構合作，判斷民眾何時可安全下水。

阿薩提格島國家海岸（Assateague Island NationalSeashore）在馬里蘭州、維吉尼亞州所有面對海洋的海灘都已關閉，民眾不得游泳和涉水。

馬里蘭州海洋城（Ocean City）巡邏隊15日於區內海灘上發現醫療廢棄物後，暫時禁止游泳。緊急服務部門主任希爾包德（Joe Theobald）在聲明中強調，情況很嚴重，當地官員正與渥斯特郡（Worcester County）衛生單位合作調查廢棄物來源。

希爾包德說：「在我們確信情況受到控制之前，建議民眾在海灘上穿鞋，絕對不要下海。」

他今天下午說，廢棄物數量已「顯著減少」。海洋城持續監控情況，尤其下一個漲潮週期將於16日晚間和17日晨間來臨。

德拉瓦州自然資源暨環境管控廳證實州內海灘上發現極少數廢棄物，包括在杜威海灘（Dewey Beach）附近發現塑膠蓋和一支針頭。

廢棄物 美國

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