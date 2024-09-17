川普宣布加密貨幣計畫 主張美國應主宰加密幣產業

美國前總統川普和兒子小唐納（Donald Trump Jr.）宣布將推出一項加密貨幣平台的計畫，使各界再度關注這項過往爭議不斷的數位資產。

小唐納16日在社群媒體X Spaces聊天空間串流直播時，宣布「世界自由金融」（World Liberty Financial）計畫，將成為數位資產去中心化金融的一環，並將搭配金融安全之助，還能自由交易，「這是個亟待處理的實際問題，老實說，我認為這是一個辦法」。

川普也在直播時討論到他的加密貨幣計畫，以及他要讓美國成為數位資產重鎮的目標，「如果我們不做，中國將會做」，「中國無論如何都會做，但如果我們不做，我們就不會成為最大的，我們將成為最大、最棒的」。川普的兒子小唐諾和艾瑞克（Eric）近幾周已開始在X和Telegram推廣「世界自由金融」計畫。

不過，在這場兩個多小時的活動中，川普和兒子並未談到太多世界自由金融計畫的細節或可能上線的時間，只說可能發行一種數位代幣「WLFI」，在企業治理扮演一角，美國公民可能必須要是經過認證的合格投資人，才能購買。這場對話也觸及廣泛議題，例如穩定幣、代幣化、取得信用的管道以及數位支付。

彭博資訊引述世界自由金融計畫的一份白皮書指出，川普是這項計畫的「加密或幣倡議長」，艾瑞克和小唐諾為「Web3大使」，18歲的拜倫‧川普（Barron Trump）是「去中心化願景長」，文件的免責聲明指出，世界自由金融計畫並非川普家族「擁有、營運或銷售」，但表示他們可能獲得薪酬。

此前，川普才剛遭遇二度刺殺未遂並安然無恙。川普在擔任總統期間抨擊比特幣為「騙局」，但近來已改變立場，轉向追求幣圈的選票與捐款。