華郵：川普刺客曾挺烏克蘭台灣 相關人士提出質疑

共和黨總統候選人川普昨天遭暗殺未遂，美媒報導，嫌犯勞斯曾赴烏克蘭，自稱可助招募國際軍團，也呼籲過支持台灣，但相關人士指出，勞斯並未提供任何後勤支援或幫助，出嘴比出力多。

勞斯（Ryan Wesley Routh）昨天躲在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）一高爾夫球場的灌木叢，意圖暗殺在打球的川普（Donald Trump）。特勤人員即時發現，朝他開槍，他棄槍逃離，不久後在公路遭警方攔車逮捕。

美國檢方今天控訴勞斯違反聯邦槍枝法，對其起訴2項罪名，分別是身為已經定罪的重罪犯擁有槍枝，以及擁有序號遭抹去的槍枝。

華盛頓郵報（Washington Post）今天報導，曾在烏克蘭國際軍團（Ukrainian International Legion）行政部門工作至6月的美國公民阿申布倫納（EvelynAschenbrenner）說，勞斯最初以簡訊聯繫軍團，說可以幫忙招募。

阿申布倫納說，她未曾與勞斯見面，僅透過簡訊告訴他，若有認識有軍事經驗的人，可把她的聯絡方式給對方。勞斯並沒有被授權招募軍團成員。不久後，勞斯自稱為招募者。她說，勞斯沒有提供後勤支援或任何幫助，沒有捐款，只會說話。

烏克蘭武裝部隊外國人協調部門的官員沙赫里（Oleksandr Shahuri）說，勞斯從未與軍團官員見面，也沒有任何形式的合作或工作。

根據華郵，勞斯在2022年6月接受Newsweek Romania訪問時說，他原先要幫烏克蘭打仗，因為年紀、缺乏經驗，而沒有加入，決定幫忙招募國際軍團。

報導也指出，一個名為「台灣外籍兵團」（TaiwanForeign Legion）的網站列名勞斯為國際志願者中心協調員，也是該組織介紹的唯一一人。該網站呼籲國際志願者，未來台灣與中國如果發生衝突時，支持台灣。

在網站上，勞斯聲稱曾在台灣待2週，走訪每一個政府機關，與所有他能找到的人交談，敦促為戰爭做更多準備。但竟然沒有人有興趣談，這一切令人感到奇怪又困惑，「好像不是他們的問題，而是別人的事一樣」。

華郵報導，在網站列出的支持者中，包括一名羅馬尼亞的記者切爾尼亞（Remus Cernea）。華郵向切爾尼亞查證，他說曾在烏克蘭見過勞斯，當時和勞斯談過台灣。切爾尼亞說，他自身從未參加任何保衛台灣的組織。

切爾尼亞對華郵說，他當時認為勞斯是很有理想的人。勞斯和他談到自由、民主價值觀等。但勞斯昨天所做的事情，是違背民主的，政治不容有暴力。

華郵也報導，勞斯曾出版一本關於烏克蘭的書，書中也有提到他對台灣的看法。他寫道：「我們是否應該讓台灣淪陷」、「我們應該用軍艦圍繞台灣，用軍事力量支援台灣。如果我們像對待烏克蘭那樣等下去，這將是一場10分鐘的戰爭，我們將再次像傻瓜一樣站在一旁。」

對於華郵的報導，駐美代表處今天說，沒有評論。