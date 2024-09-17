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陷反移民陰謀論風暴 美春田市接獲33次炸彈威脅

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國俄亥俄州州長狄懷恩（Mike DeWine）今天表示，春田市（Springfield）一直是共和黨反移民陰謀論的中心熱點，如今已接獲30多起炸彈威脅。

狄懷恩在春田市舉行記者會說：「我們收到至少33起個別的炸彈威脅。」

他說，這些都是詐騙，其中有些是來自外國，但他並未透露是哪個國家。

美國前總統川普等共和黨高層放大種族主義謠言，指稱春田市海地移民偷竊居民的寵物來吃，並掀起犯罪浪潮。自川普在上週大選辯論拋出「移民吃狗」等爭議言論以來，炸彈、槍擊和其他暴力威脅紛紛湧入春田市，包括今天有兩所學校停課。

一些住在春田市的海地人告訴法新社說，他們很擔心自己的生命安全。春田市市長也說，他接獲一些死亡恫嚇。

法新社報導，目前尚不清楚狄懷恩口中的數字是否包括槍擊和其他暴力威脅，以及今天針對俄州州議會的炸彈威脅。

當地媒體報導，春田市今天有兩所學校被迫疏散，不過，當局尚未公布促使學校停課的威脅細節。

美國廣播公司（ABC）哥倫布（Columbus）分台報導指出，在針對州議會的威脅中，「包括對春田市海地人的貶損措辭」。

共和黨籍的狄懷恩駁斥黨內人士散布的謠言，他表示，警察每天上午都會在校園巡邏，也會全天駐守。

位於美國中西部、居民以白人為主的春田市，近年來人口激增，主因經濟復甦吸引大多為海地人的移民，而新企業也樂於吸引更多勞動力。

在2020年，春田市人口還不到6萬，如今已多了1萬至1萬5000名海地移民。在11月總統大選前白熱化的政治造勢中，春田市日益痛苦的挫折情緒，正逐漸激起對移民社區的種族主義反彈。

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