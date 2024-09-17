暗殺川普槍手埋伏12小時！現場搜出步槍、相機和食物 最高恐判20年

美國共和黨總統候選人川普15日在佛州自家高爾夫球場險遭2度暗殺，58歲槍手勞斯（Ryan Wesley Routh）於16日被控2項與槍械有關罪名。根據法庭文件，勞斯可能提前近12小時埋伏在附近地區。

根據16日公布的指控文件，勞斯的手機定位數據顯示，他15日可能在被發現地點的附近地區待了近12個小時。

一名聯邦調查局（FBI）特工在提交給法庭的宣誓書中說，在初步調查中，執法人員從T-Mobile公司獲得的手機定位數據顯示，勞斯從當地時間15日凌晨1點59分左右至15日下午1點31分，一直在特勤局探員首次發現他的區域附近活動。

根據棕櫚灘郡警長布拉德肖（Ric Bradshaw）透露，當時一名特勤局探員發現一個帶瞄準鏡的步槍槍管從高爾夫俱樂部圍欄中伸出，並立即採取行動，向槍手開槍。槍手隨後駕車逃離現場約45分鐘後，遭警方攔下並被逮捕。

案發後，執法人員在高爾夫球俱樂部圍欄發現了勞斯留下的一把配有瞄準鏡的SKS式步槍，裝有陶瓷板的背包、一台Go-Pro相機以及一個裝有食物的塑膠袋。

美國聯邦調查局前副局長麥凱博（Andrew McCabe）告訴CNN，「整個安排表明了非常高水準的預先計畫。」

法庭文件還詳述勞斯過去在家鄉北卡羅萊納州被控多項罪刑，包括2002年因持有大規模毀滅武器遭起訴。

當地州檢察官阿隆伯格（David Aronberg）指出，勞斯在被拘留期間保持沉默。川普的高爾夫球活動並不在表定公開日程表中，目前尚不清楚勞斯如何知道川普會到高球場打球。

勞斯16日上午在佛州西棕櫚灘聯邦法院首次出庭。拘留聽證會定於下周一（23日）舉行，他將繼續被關押。勞斯被指控的兩項初步罪名，分別是身為已經定罪的重罪犯擁有槍枝，以及擁有序號遭抹去的槍枝。

法庭文件指出，上述兩項指控中，前者最高可能被判處15年徒刑、25萬美元罰款和3年監管釋放，後者若成立則可能被判處5年監禁、25萬美元罰款以及3年監管釋放。