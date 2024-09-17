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亞馬遜CEO誓言精簡組織 並下令明年起一周五天都進辦公室

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
亞馬遜執行長傑西要求精簡組織、削減管理層，並下令明年起一周五天都進辦公室。路透
亞馬遜執行長傑西要求精簡組織、削減管理層，並下令明年起一周五天都進辦公室。路透

亞馬遜（Amazon）執行長傑西（Andy Jassy） 正著手精簡這家全球最大的線上零售商和雲端運算公司，削減管理層，並下令員工明年1月起每周五天都要進辦公室上班。

該公司周一發備忘錄給員工，宣布上述調整，以回應部分資深員工幾年來悄聲細語抱怨，在亞馬遜要想做成事情愈來愈困難，因有無休無止的研議、開不完的會，以及層層審批。

傑西點出了一些現象：「為決策會議之前的預備會議開會前會、愈來愈多的經理覺得必須在議題推進之前先進行審查、提出倡議的人覺得不該建言，因為決策權不會在他們手上。」

傑西要求公司內部每個主要部門，都必須在2025年3月底前，將員工相對於管理人員的比例提高15%。他宣布設立專線，讓員工對不必要的官僚作風提出疑慮。

他還下令員工必須重返辦公室，終結現在一周至少進辦公室三天、工作地點相對彈性的作法，但給了員工幾個月的準備時間。

亞馬遜全球員工大約150萬人，多半是負青撿貨和運送包裹、不能選擇遠距工作的時薪員工，但也有數十萬名辦公室員工，在2022年底開始史上最大規模裁員前夕，辦公室員工約有35萬人。

這很可能意味亞馬遜主要據點城市市中心的人流將大增，其中包括在華盛頓州的西雅圖和貝爾維尤、維吉尼亞州阿靈頓、加州舊金山灣區、德州奧斯汀、麻州波士頓和田納西州納許維爾。

辦公室

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