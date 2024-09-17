嫌犯怎知川普行蹤？FBI更新川普遇刺案調查進展、聚焦5大關鍵

美國共和黨總統候選人川普15日在佛羅里達州西棕櫚灘自家高爾夫球場遭遇暗殺企圖，人平安無事，嫌犯已落網。美國聯邦調查局（FBI）、特勤局更新案情調查發展並聚焦以下5大面向。

1、嫌犯未向川普或特勤局探員開槍

特勤局代理局長羅威（Ronald Rowe Jr.）16日表示，嫌犯勞斯（Ryan Wesley Routh）15日被探員捕獲時，沒有看到川普，當時勞斯在高爾夫球場圍欄面向公共的一側。

羅威指出，當時川普正穿過第五球道，正在目視第六球道區域的探員看到嫌犯手持疑似步槍的物品後，便立即朝他開槍。

他表示，「嫌犯沒有看到川普，因此逃離了現場。他也沒有向我們的探員開槍。」

特勤局表示，探員的「迅速行動」和「高度警惕」，阻止了嫌疑槍手看到川普。

2、 嫌犯如何知道川普行蹤

目前尚不清楚嫌犯勞斯是如何知道川普會出現在高爾夫球場的。

羅威表示，此趟行程不在川普日程安排中，「他甚至不該去那裡」。

3、嫌犯是否和其他人一起行動

FBI表示，目前沒有證據表明嫌犯與其他人一起行動。

FBI邁阿密外勤局探員主管維爾特里（Jeffrey B. Veltri）16日在記者會上表示，FBI仍在調查嫌犯策畫對川普的明顯暗殺企圖是否為單獨行動，稱「目前尚未有關他與其他人一起行動的資訊。」

4、FBI探員在夏威夷詢問嫌犯親友

維爾特里提供有關調查的更多細節，稱調查人員正在「積極合作，尋求並隨後執行搜查令」。

他說，截至目前，搜查結果包括繳獲一台錄影設備、蜂窩設備、一輛汽車和其它電子設備。

維爾特里還表示，正在進行「大量詢問」，包括佛羅里達的目擊者，以及嫌犯在夏威夷的朋友和家人。

5、正在調查嫌犯與烏克蘭的關係

維爾特里表示，目前正在處理有關勞斯在烏克蘭招募阿富汗士兵對抗俄羅斯的報導。

他說，「我們正在查看媒體報導和（勞斯的）公開聲明，他表示想招募阿富汗士兵和其他人為烏克蘭而戰。」稱「FBI已向多家公司發出多分請求，要求他們提交犯嫌電話和社群媒體帳戶。」