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紐約市長貪腐醜聞纏身 高官續辭危機擴大

中央社／ 紐約16日專電

美國紐約市長亞當斯（Eric Adams）及市府高官近期陸續遭聯邦調查局探員搜索約談，引起是否適任的危機。紐約是美國最大城市與國際金融重鎮，市長涉貪，各界議論，但問題至今只見煙霧瀰漫，未見任何人被起訴或出庭。

亞當斯的首席法律顧問索恩伯格（LisaZornberg）14日以無法繼續勝任職務為由宣布請辭，紐約市警局局長卡巴（Edward Caban）早前住處遭搜索，12日宣布辭職，兩人都是數起調查中案件的關係人。總計包括市警局、稅務局與檢調部門至少4個政府機構高層面臨可能的犯罪調查。

多起案件雖未直接燒到身上，亞當斯不斷為近身官員辯護，但已經有議員要求他下台。亞當斯執意於明年參選連任，但民主黨內已多人表態出馬。

「裙帶關係」是亞當斯上任後最大問題。他的弟弟柏納（Bernard Adams）由維吉尼亞聯邦大學（VirginiaCommonwealth University）停車場管理職退休，一躍成為市府高薪專員，現在轉職經營慈善機構。柏納的妻子仍在教育局工作。

亞當斯擔任紐約市警察期間的友人班克斯（PhilBanks）出任負責公共安全的副市長，班克斯的弟弟大衛（David Banks）擔任教育總監，紐約市第一副市長萊特（Sheena Wright）是大衛的女友。多人都遭調查須交出手機。

此外，亞當斯競選募款主任薩格斯（BriannaSuggs）因疑似非法收受土耳其獻金，與亞裔事務主任鄭祺蓉（Winnie Greco）都遭到搜索。

前紐約聯邦助理檢察官布雷（Brian Blais）在有線電視新聞網（CNN）指出．如果亞當斯因競選經費不明，涉及土耳其特務違反外國代理人登記法（FARA），收受賄賂提供好處等原因被起訴，這些都是犯罪行為，後果嚴重。

近親好友職場地位升天，亞當斯從不掩飾對家庭成員與族裔社群的照顧關係。能言善道的亞當斯雖面臨檢調兵臨城下，仍金句不斷，包括「這個城市沒人是完美的」、「我是完美的不完美」。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，跩又有型的紐約市長從不避嫌與問題人士混在一起。亞當斯在美國族裔問題擴大、警察執法正義與疫情經濟不佳的環境中崛起，2021年底擊敗台裔楊安澤（AndrewYang）等多人當選。身為紐約史上第2位非裔市長，亞當斯政治行情看漲，如今雖醜聞纏身，但實力仍在。

福坦莫大學（Fordham University）政治學教授葛里爾（Christina Greer）形容亞當斯的狀況：「現在屋內煙霧瀰漫，大家都想趕快逃生，但至今沒見到火苗，只知道他身邊有一堆不道德的問題人物。」

多人 紐約 美國

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