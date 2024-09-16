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川普疑再遇刺 高爾夫球場開闊難掩護成維安挑戰

中央社／ 佛州西棕櫚灘15日綜合外電報導

美國共和黨總統候選人川普今天在佛羅里達州打高爾夫球時，疑似再次遭暗殺未遂。美國媒體分析，球場的開放空間和未特別防護的球車，對特勤人員來說一直是維安挑戰。

「紐約時報」報導，川普對高爾夫球的熱愛，長期以來都是特勤局的維安挑戰，特勤人員偏好裝甲車輛和封閉建物，而非高爾夫球車和開放的球道和果嶺。

雖然川普的維安小組成員總是寸步不離，但特勤局在他打球時的保護方式並不一致，即使在高爾夫邀請賽等半開放活動也是如此。

保護川普的特勤人員有時會用手持磁力儀來檢查民眾是否攜帶武器。有時觀眾、小販和記者走在川普身旁，卻完全未經搜查。特勤人員有時會警告群眾不要靠川普太近，但川普往往喜歡悠閒的氣氛，會邀民眾合照或交談。

一般認為川普的高爾夫球場是全球最佳場地之一，但也具有任何球場都有的安全問題，例如開闊的空間，以及往往少有地方可掩護。

川普通常自己駕駛高爾夫球車，除了總統標誌以外，看起來幾乎和其他球車一樣，未安裝防彈玻璃或其他保護措施。他常常獨自駕車，維安人員則在另一輛車上，距離最近也有數公尺之遙，僅偶爾才能在川普準備擊球的球洞附近看到特勤局的黑色休旅車。

有些特勤人員會在距離川普稍遠的地方查看是否有威脅存在。在他位於華府附近的球場，會有特勤人員探查波多馬克河（Potomac River），尤其是有船經過的時候。還有人會在川普後方檢視他剛走過的地方是否有任何異樣。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在川普今年7月於賓夕法尼亞州造勢活動上遭暗殺未遂後，當局已強化他身邊的維安措施，但今天仍未能防範一名持AK-47步槍的槍手打算在距離川普不到457公尺之處下手。

CNN指出，高爾夫球場的維安措施特別困難。球道和果嶺的設計往往緊鄰公路，包含樹林、山丘等可供槍手隱蔽的地方。

與歷任前總統一樣，高爾夫俱樂部不會因為川普到訪就暫停向大眾開放，鄰近公路也不會封閉。

川普的高爾夫俱樂部位於佛州西棕櫚灘，鄰近柯克路（Kirk Road）、峰會大道（Summit Boulevard）和國會大道（Congress Avenue）3條交通繁忙的公路；棕櫚灘國際機場（Palm Beach International Airport）也在附近。

棕櫚灘郡警長布萊德夏（Ric Bradshaw）在今天的簡報會上承認確有若干安全疑慮。他說，川普並非現任總統，因此維安範圍僅限於特勤局認為可能出現問題的區域，但「可以想見，（川普）下次來打球，或許周圍會多派一些人」。

前總統歐巴馬任內最常去的高爾夫球場位於華府近郊的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews），由於是軍事設施，因此球場本身和周圍都嚴格限制進出。

現任總統拜登則不太打高爾夫球。

川普 特勤人員 維安

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