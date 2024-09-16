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TikTok告美禁令違憲 聯邦法院將開始審理

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
TikTok今天將試圖說服美國聯邦法院，要求中國母公司字節跳動限期出售TikTok美國業務，否則就會在美國面臨禁令的法律，是違反美國憲法。圖／美聯社
TikTok今天將試圖說服美國聯邦法院，要求中國母公司字節跳動限期出售TikTok美國業務，否則就會在美國面臨禁令的法律，是違反美國憲法。圖／美聯社

TikTok今天將試圖說服美國聯邦法院，要求中國母公司字節跳動限期出售TikTok美國業務，否則就會在美國面臨禁令的法律，是違反美國憲法。

法新社報導， 美國人能否使用TikTok已成為美國政治辯論的重要議題。共和黨總統候選人川普反對對這款高人氣App實施任何禁令。

民主黨籍總統拜登簽署法律，規定字節跳動必須在明年1月前從TikTok撤資，否則就將把TikTok逐出美國市場。

由於字節跳動已經說過沒有計畫出售，TikTok想在美國生存，唯一選擇就是提出上訴。

禁令可能引起中國政府強烈反應，進一步加劇美中關係緊張。

哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院3位法官組成的小組，將聽取TikTok、字節跳動和一組用戶的論點。他們主要認為這項法律侵犯言論自由。

法官將在未來幾週或幾個月內對此案做出裁決，無論決定如何，此案最後很可能提交最高法院。

TikTok 字節跳動 美國

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