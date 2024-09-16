嫌犯兒受訪替父親說話！曝充滿愛與關懷「像正常人一樣」討厭川普

美國前總統川普15日在佛州自家高球俱樂部遭暗殺未遂，據稱嫌犯是58歲來自夏威夷的魯斯（Ryan Routh），其35歲兒子歐朗（Oran Routh）出面受訪表示不可置信，稱父親是充滿愛與關懷且勤奮的人，透露魯斯「討厭川普，就像所有正常人一樣」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，疑似嫌犯的魯斯的兒子歐朗出面發言，描述魯斯是充滿愛心與關懷的父親，為人誠實、勤勞。歐朗說不清楚在佛州究竟發生什麼事情，希望一切只是被誇大了。他說，「我所認識的他不像是會做出任何瘋狂事的人，更不像是有暴力傾向的人」。

另外，每日郵報與歐朗取得聯繫後報導，歐朗說，魯斯討厭川普，「就像每一個正常人一樣」，並補充「我自己也不喜歡川普」。

歐朗說，「據我所知，我的父親最多就是有幾張交通罰單」，他難以相信魯斯竟會企圖攻擊川普，「這太瘋狂了，我愛我的父親，這一點都不像他」。

另外，歐朗談到並不清楚父親去了佛州，「他說他在海灘，我以為他說的是夏威夷外灘」。但是歐朗也說，「我沒有問他太多細節，因為我們鬧翻之後，彼此疏遠了」。

每日郵報報導，歐朗並未解釋「鬧翻」，但是依舊給予父親高度評價，「他不是暴力的人，他是一個勤奮的工人，一個很棒的父親。他是個好人，這一輩子都在努力工作」。

被問及魯斯是否擁有槍枝，他回答：「據我所知沒有。」

歐朗說，魯斯是一名承包商，在夏威夷建造小型住宅，之前還擁有一家屋頂公司。