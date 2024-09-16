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美國春田陷反移民陰謀論面臨攻擊威脅 FBI介入調查

中央社／ 春田15日綜合外電報導

美國共和黨總統候選人川普散布毫無根據的謠言，指稱俄亥俄州春田市的海地移民吃貓狗後，當地威登堡大學收到對海地人的威脅。聯邦調查局今天說，正在評估此威脅可信度。

由於電郵威脅要對海地移民開槍，迫使位於春田市（Springfield）的威登堡大學（Wittenberg University）關閉校園一天。

川普與競選搭檔、聯邦參議員范斯（J.D. Vance）放大網路上一則假消息，說春田市的海地移民有偷竊鄰居寵物貓狗來吃的情況，隨後當地海地移民受到恐嚇，聯邦調查局（FBI）於是介入調查。

威登堡大學昨晚宣布，在收到電子郵件威脅後，校方決定取消今天所有活動，並警告學生與教職員，在校園內務必小心。

聯邦調查局辛辛那提分局發聲明指出：「FBI正與春田市警方及威登堡大學合作，並共享訊息，以確定最近威脅傳言是否可信，及採取適當調查行動。」

當地的海地人目前也說，他們擔心自己的安全。

威登堡大學發言人葛博斯（Karen Gerboth）今天表示，校方收到第2次威脅，「但在校園內很快就解決了」。

在今天眾多有線電視和廣播電視節目中，范斯為這毫無根據的說法辯護，他堅稱這並非完全毫無根據，且有助於引起民眾關注此地區的社會問題，否則問題都被新聞媒體忽略了。

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