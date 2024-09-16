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白宮回應川普二度遭暗殺未遂 拜登：鬆了一口氣
衛報報導，美國前總統川普15日在自家高球俱樂部遭暗殺未遂，白宮稍早發出聲明，總統拜登表示得知川普安全無恙鬆了一口氣，且透露已指揮確保特勤局擁有所有必需資源已保障川普人身安全。
拜登在聲明中表示，已在當日聽取川普疑似遭遇暗殺的簡報，且嫌犯已經被拘捕，並要求特勤局保持警惕，以保障川普及其周邊安全。
拜登說，「我對前總統安然無恙感到鬆了一口氣，執法部門正在積極調查這起事件，收集更多關於事件發生的細節。正如我多次說過的，我們的國家不容許政治暴力或任何暴力，我已指示我的團隊繼續確保特勤局擁有一切必要的資源、能力和保護措施，以確保前總統的持續安全。」
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