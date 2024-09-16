槍殺川普未遂嫌犯被起底！邀金正恩作客 曾持大規模毀滅武器遭定罪

美國前總統川普15日於自家高球俱樂部再遇暗殺未遂事件，嫌犯逃逸後在附近州際公路落網。紐約郵報報導，被指為嫌犯的男子魯斯（Ryan Wesley Routh），曾在2020年民主黨總統初選時支持夏威夷州眾議員圖爾西．加巴德（Tulsi Gabbard），且曾在社群發表怪異貼文，邀請北韓領導人金正恩到家中作客。

紐約時報引述未具名消息人士稱，嫌犯是58歲來自夏威夷的魯斯；美聯社亦引述3名執法部門人士稱，被逮捕的嫌犯為魯斯。

紐約時報報導，魯斯曾於2023年接受紐時訪問，主題是有關美國人志願前往烏克蘭作戰的文章。而魯斯本身並沒有軍事經驗，且自稱曾在2022年俄羅斯入侵烏克蘭後前往當地招募阿富汗士兵。他當時告訴紐時，曾經去過華府會見若干政客，呼籲加強對烏克蘭的支援，他說，「我只是個希望幫上忙的美國公民」。

紐約郵報報導，2020年3月8日，魯斯在社群媒體X發文，表態支持加巴德，「我們不能讓這兩個老男人打敗川普，不可能」。不過加巴德隨後退出初選，並宣布支持拜登。「兩個老男人」指的是當時提名候選人拜登與佛蒙特州參議員桑德斯。

而加巴德2年後退出民主黨，並在上個月宣布支持川普角逐2024年大選。

除此之外，魯斯在2020年5月，曾在X發出奇怪貼文，邀請北韓領導人金正恩到其夏威夷家中作客。他寫道，「#金正恩，我希望邀請你到夏威夷度假。我們很樂意邀請你到來，並招待你。在新冠疫情下，我們的海灘是空置且隱密的，能邀請到你是我們的榮幸。我是這裡的領導人，可以安排整個行程。請來吧」。從搜尋引擎中可看出魯斯似乎曾在X上表明支持台灣，希望能派數以千計北約訓練的阿富汗士兵到台灣，但此句語意不明。現因X已經下架魯斯帳號，無法確知上下文細節。

根據北卡成人矯正部門紀錄，魯斯曾在2002年因持有大規模毀滅武器遭起訴。

紐約郵報指出，目前魯斯的X與臉書帳號均被官方下架。