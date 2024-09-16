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槍手身分曝光！趁川普打球藏草叢還架GoPro錄影 被捕後異常冷靜拒錄口供

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川普再躲死劫！槍手異常冷靜、被捕後拒錄口供 架好GoPro竟為這事

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國前總統川普15日在自家位於佛州的高球俱樂部疑似再遇暗殺事件，但凶嫌並未得逞。圖為聯邦調查局在現場圍起封鎖線進行調查。法新社
美國前總統川普15日在自家位於佛州的高球俱樂部疑似再遇暗殺事件，但凶嫌並未得逞。圖為聯邦調查局在現場圍起封鎖線進行調查。法新社

美國共和黨總統候選人川普15日下午2時在佛州西櫚灘（West Palm Beach）打高球疑似再度遇到槍擊案殺，特勤眼尖發現發現距離川普300多公尺外草叢伸出步槍，立即開火阻止，不料嫌犯逃逸。

外媒報導，執法人士隨後在95號州際公路上成功攔下嫌犯車輛將其逮捕，並在車上找到帶有瞄準鏡的AK-47款式步槍。

警方表示，嫌犯落網時獨自一人，情緒冷靜，但是他拒絕錄口供，也不像自認無辜的人疑問「這是怎麼回事？」

警界消息人士表示，被捕男子是58歲來自夏威夷的魯斯（Ryan Wesley Routh），58歲，他常在社群媒體上發表左派言論。

除了步槍，警方還在作案現場找到GoPro運動攝影機以及2個背包，他已經在鐵絲圍籬上架好GoPro，準備錄下整個行刺過程，當局正釐清槍手動機。

川普 成功 社群媒體

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