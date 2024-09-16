川普再躲死劫！槍手異常冷靜、被捕後拒錄口供 架好GoPro竟為這事

美國共和黨總統候選人川普15日下午2時在佛州西櫚灘（West Palm Beach）打高球疑似再度遇到槍擊案殺，特勤眼尖發現發現距離川普300多公尺外草叢伸出步槍，立即開火阻止，不料嫌犯逃逸。

外媒報導，執法人士隨後在95號州際公路上成功攔下嫌犯車輛將其逮捕，並在車上找到帶有瞄準鏡的AK-47款式步槍。

警方表示，嫌犯落網時獨自一人，情緒冷靜，但是他拒絕錄口供，也不像自認無辜的人疑問「這是怎麼回事？」

警界消息人士表示，被捕男子是58歲來自夏威夷的魯斯（Ryan Wesley Routh），58歲，他常在社群媒體上發表左派言論。

除了步槍，警方還在作案現場找到GoPro運動攝影機以及2個背包，他已經在鐵絲圍籬上架好GoPro，準備錄下整個行刺過程，當局正釐清槍手動機。