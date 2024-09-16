FBI：川普遭「看似企圖暗殺」 他電郵向金主報平安

美國共和黨總統候選人川普今天在聯邦調查局（FBI）研判為「看似企圖暗殺」的事件發生之後平安無恙。當時川普正在佛羅里達州西棕櫚灘的自家高爾夫球場打球。

路透社報導，執法官員在下午的記者會中表示，這名槍手當時藏身高球場邊界圍籬外的矮樹叢中，特勤局（Secret Service）幹員在川普前方幾個洞巡邏時，發現樹叢裡的步槍槍管。

特勤人員於當地時間下午約1時30分與這名槍手交火，至少開了4槍。槍手後來丟下步槍、兩個背包和其他物品，駕駛黑色日產（Nissan）汽車逃逸。警長指出，一名目擊者看到槍手，對他的汽車和車牌拍照。

棕櫚灘郡（Palm Beach County）警長布萊德夏（RicBradshaw）表示，槍手被發現時距離川普約400到500碼 （365公尺到457公尺），「特勤局做了正是他們該做的事」。

當局後來對州政府機構發布警報，並且提供車籍資料，讓毗鄰棕櫚灘郡的馬丁郡（Martin County）警方得以在95號州際公路（I-95）逮捕該名嫌犯。

布萊德夏說：「我們現在拘留一人。」他沒有就嫌犯身分或可能動機提供細節。

川普陣營稍早表示，川普所在的附近發生槍擊，他平安。

根據路透社看到的電子郵件內容，川普給清單上的金主發電郵說，「我附近發生槍擊，但是在謠言漫天亂飛之前，我希望你們先聽到這件事：我平安無恙」。

川普7月13日在賓夕法尼亞州造勢活動中遭到暗殺未遂，耳朵受傷。那是逾40年以來首度發生美國總統或主要政黨總統候選人遭遇槍擊。那起明顯維安疏失導致時任特勤局長奇鐸（Kimberly Cheatle）在國會兩黨壓力之下辭職。