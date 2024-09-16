快訊

槍手身分曝光！趁川普打球藏草叢還架GoPro錄影 被捕後異常冷靜拒錄口供

FBI：川普遭「看似企圖暗殺」 他電郵向金主報平安

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
美國前總統、共和黨總統候選人川普。（歐新社）
美國前總統、共和黨總統候選人川普。（歐新社）

美國共和黨總統候選人川普今天在聯邦調查局（FBI）研判為「看似企圖暗殺」的事件發生之後平安無恙。當時川普正在佛羅里達州西棕櫚灘的自家高爾夫球場打球。

路透社報導，執法官員在下午的記者會中表示，這名槍手當時藏身高球場邊界圍籬外的矮樹叢中，特勤局（Secret Service）幹員在川普前方幾個洞巡邏時，發現樹叢裡的步槍槍管。

特勤人員於當地時間下午約1時30分與這名槍手交火，至少開了4槍。槍手後來丟下步槍、兩個背包和其他物品，駕駛黑色日產（Nissan）汽車逃逸。警長指出，一名目擊者看到槍手，對他的汽車和車牌拍照。

棕櫚灘郡（Palm Beach County）警長布萊德夏（RicBradshaw）表示，槍手被發現時距離川普約400到500碼 （365公尺到457公尺），「特勤局做了正是他們該做的事」。

當局後來對州政府機構發布警報，並且提供車籍資料，讓毗鄰棕櫚灘郡的馬丁郡（Martin County）警方得以在95號州際公路（I-95）逮捕該名嫌犯。

布萊德夏說：「我們現在拘留一人。」他沒有就嫌犯身分或可能動機提供細節。

川普陣營稍早表示，川普所在的附近發生槍擊，他平安。

根據路透社看到的電子郵件內容，川普給清單上的金主發電郵說，「我附近發生槍擊，但是在謠言漫天亂飛之前，我希望你們先聽到這件事：我平安無恙」。

川普7月13日在賓夕法尼亞州造勢活動中遭到暗殺未遂，耳朵受傷。那是逾40年以來首度發生美國總統或主要政黨總統候選人遭遇槍擊。那起明顯維安疏失導致時任特勤局長奇鐸（Kimberly Cheatle）在國會兩黨壓力之下辭職。

川普 槍擊 美國

延伸閱讀

【專家之眼】拜登回來了？

FBI指川普在高球場似遭企圖暗殺 持槍者逃離後被補

FBI：川普附近發生槍擊 「看似企圖暗殺」

川普打高爾夫球附近有槍響 發言人：他安全無虞

相關新聞

川普再躲死劫！槍手異常冷靜、被捕後拒錄口供 架好GoPro竟為這事

美國共和黨總統候選人川普15日下午2時在佛州西櫚灘（West Palm Beach）打高球疑似再度遇到槍擊案殺，特勤眼尖...

FBI：川普遭「看似企圖暗殺」 他電郵向金主報平安

美國共和黨總統候選人川普今天在聯邦調查局（FBI）研判為「看似企圖暗殺」的事件發生之後平安無恙。當時川普正在佛羅里達州西...

紐約地鐵謀殺案激增60% 近史上最高 今年已8人遇害

今年以來，紐約市地鐵系統的謀殺案激增了60%，這一趨勢令人不安，因為近年地鐵系統的犯罪率總體呈下降趨勢。今年以來的數據是...

川范續操弄「移民吃貓說」恐懼漫春田市 市長喊：我們不需仇恨

前總統川普10日辯論會上提到「移民吃貓吃寵物」，引起軒然大波，但他和競選搭檔范斯(JD Vance)仍持續散播謠言、操弄...

眾院兩黨議員共識「強硬抗中」無負面風險

國會眾院兩黨議員在復會開議第一周對中國展示強硬態度，閃電通過28項法案，從無人機到毒品，內容不一而足，目的都是對抗北京科...

3機構聯合民調：6成民眾厭倦政治新聞

美聯社、NORC公共事務研究中心、USAFacts民調指出，雖說約半數國人表示，自己「極為」或「非常」關心政府與政治，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。