美國安顧問蘇利文：拜登本月將和澤倫斯基「直接談」遠程飛彈問題

英國天空新聞報導，美國白宮國家安全顧問蘇利文指出，總統拜登本月稍晚將直接和烏克蘭總統澤倫斯基談論關於遠程飛彈的問題。

在烏國首都基輔舉行的一個會議上，蘇利文遠端發表談話時說，關於烏國是否獲得西方允許使用武器深入襲擊俄羅斯本土目標，是盟友間「密切磋商」的主題。他表示，拜登直接和澤倫斯基談論關於這類武器的問題，以及美方正在制訂的「重大」新援助計畫。

澤倫斯基先前表示，他本月將會晤拜登，提交自己想終止俄烏戰爭的「勝利計畫」。

蘇利文表示，「我確實認為我們需要一個全面戰略，來取得這場戰爭的成功。這正是澤倫斯基總統所說他正帶來的東西」，並補充拜登總統「熱切期待那樣的對話」。