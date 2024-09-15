台美小姐宋依珊登UCLA校園報 凸顯台灣認同
洛杉磯台僑團體選出的台美小姐宋依珊，近日登上UCLA校園報紙，報導她參加選美以凸顯台灣身分認同的心路歷程。
宋依珊（MimiQ Soong）是加州大學洛杉磯分校（UCLA）世界藝術與文化系2年級學生，她在2023年8月參加大洛杉磯台灣會館舉辦的「台美小姐」選美活動，獲得后冠。
UCLA校園報紙Daily Bruin在8日刊登宋依珊的報導，呈現她以UCLA大學生身分成為台美小姐皇后的歷程。她藉由這個角色，更加發覺自己對台灣文化的認同。
宋依珊是美國長大的台裔二代，報導指出，宋依珊原本不知道選美是什麼，但後來決定參加，動力是「為了讓祖母感到驕傲」。
宋依珊在報導中說，她一直認為台灣是一個神奇的地方，她在台灣可以很晚睡，經常逛夜市，總是收到祖父母的禮物。她最近剛以台美小姐的身分回台灣，與前總統蔡英文見面。
宋依珊說，參加選美讓她更加瞭解自己台灣人的一面，「很大程度增加了對我們身分認同的信心」。
宋依珊在報導中回顧，她選上台美小姐的第一項任務，就是與當時的副總統、現任總統賴清德見面。她坦言：「我很緊張，但我超級榮幸可以與他見面。」
台美小姐任內，宋依珊回台參與公益活動，協助脊髓損傷潛能發展中心募款，也代表台灣人社區參加杭亭頓海灘的美國獨立紀念日花車遊行、洛杉磯華埠的金龍遊行，並到華府出席全國會議關注台美議題。
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