MLB響尾蛇台灣日 鳳凰城市長加碼訂台灣週

美國職棒亞利桑那響尾蛇隊13日首次舉行台灣日活動，鳳凰城市長蓋雷哥加碼宣布這一週為「台灣文化傳承週」，鼓勵市民認識台灣。

大鳳凰城台美商會、帕菲克運動行銷公司籌備，在美國航空公司達美航空（Delta Air Lines）、台灣食品公司乖乖（KUAI KUAI）贊助下，響尾蛇隊首場台灣日活動13日舉行，取名「台灣之夜」（TaiwaneseNight）。

響尾蛇隊新聞稿指出，這是隊史第一次的台灣文化節慶活動，球迷能夠享受沉浸式的台灣文化體驗。來自台灣的職棒味全龍啦啦隊參與開場表演。

台灣日活動吸引近千名台商、台僑參與，駐洛杉磯辦事處觀光組代表台灣觀光署在現場擺攤，展示台灣觀光新的品牌形象，向美國旅客宣傳自由行旅客來台優惠措施。

鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）13日會見籌辦單位，大鳳凰城台美商會會長黃錫珩致贈代表台灣觀光的「喔熊」玩偶。蓋雷哥藉此場合正式宣布，9月12日到17日是鳳凰城的台灣文化傳承週（TaiwaneseHeritage Days）。

亞利桑那州的鳳凰城原本就有不少台僑居住，近幾年隨著台積電與協力廠商到此設廠，帶來更多台灣人以此為家。

台積電2年前在亞利桑那州的大鳳凰城地區設廠，舉行移機典禮，蓋雷哥以地方首長的身分上台致詞，稱讚世界第一的半導體公司現在變成大家的鄰居。她在去年曾經訪問台灣，拜會台積電總裁魏哲家。