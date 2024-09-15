美國最憂鬱的州是它！2024年全美幸福評選出爐 夏威夷勇奪快樂冠軍

紐約郵報報導，個人理財網站WalletHub根據各州憂鬱症發病率，評選「2024年美國最快樂的州」，結果顯示擁有迷人海景與燦爛陽光的夏威夷輕鬆拿下首位，而坐落南方的田納西州則是全美最憂鬱的一州；另外，不到5成美國人「非常滿足於」生活現況。

這項調查涵蓋30項關鍵指標，從官方統計的憂鬱症發病率了解各州人民的生活情況。

2024年調查結果顯示，紐澤西州位列第2名，內布拉斯加州與伊利諾伊州分別取得第3和第4名，超級都會區紐約市所在的紐約州排名第5，素來被推崇為度假天堂的加州與佛州則不在前5名。

田納西州被選為全美最憂鬱的一州，結果與2023年美國疾管中心（CDC）研究相符。根據田納西州首府兼最大城納什維爾（Nashville ）調查，有22.1%人口，約1/5，曾經被診斷罹患憂鬱症。

而奧克拉荷馬、阿肯色州、西維吉尼亞州則均為後段班。

綜合整份調查，不到5成的美國人對於當前生活狀況「非常滿意」，而調查作者提到，住在哪一州會影響一個人的快樂程度。