快訊

蛋黃酥之亂引風潮 有人鍾愛中秋限定台式古早月餅

桃園復興雪霧鬧聯外道路坍方 300多人受困

裸奔畫面曝光！毒品男全裸闖檳榔攤涉持刀恐嚇 女員工嚇壞尖叫求救

美國最憂鬱的州是它！2024年全美幸福評選出爐 夏威夷勇奪快樂冠軍

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
個人理財網站WalletHub公布「2024年美國最快樂的州」評選，夏威夷輕鬆拿下第一名。圖為夏威夷坎納帕利海灘於今年8月畫面。法新社
個人理財網站WalletHub公布「2024年美國最快樂的州」評選，夏威夷輕鬆拿下第一名。圖為夏威夷坎納帕利海灘於今年8月畫面。法新社

紐約郵報報導，個人理財網站WalletHub根據各州憂鬱症發病率，評選「2024年美國最快樂的州」，結果顯示擁有迷人海景與燦爛陽光的夏威夷輕鬆拿下首位，而坐落南方的田納西州則是全美最憂鬱的一州；另外，不到5成美國人「非常滿足於」生活現況。

這項調查涵蓋30項關鍵指標，從官方統計的憂鬱症發病率了解各州人民的生活情況。

2024年調查結果顯示，紐澤西州位列第2名，內布拉斯加州與伊利諾伊州分別取得第3和第4名，超級都會區紐約市所在的紐約州排名第5，素來被推崇為度假天堂的加州與佛州則不在前5名。

田納西州被選為全美最憂鬱的一州，結果與2023年美國疾管中心（CDC）研究相符。根據田納西州首府兼最大城納什維爾（Nashville ）調查，有22.1%人口，約1/5，曾經被診斷罹患憂鬱症。

而奧克拉荷馬、阿肯色州、西維吉尼亞州則均為後段班。

綜合整份調查，不到5成的美國人對於當前生活狀況「非常滿意」，而調查作者提到，住在哪一州會影響一個人的快樂程度。

夏威夷 憂鬱症 美國

延伸閱讀

美CIA被控策畫暗殺委內瑞拉總統！國務院證實：1美軍被抓

葉望輝：白宮主人確定後 台灣應立刻拋軍購單示決心

美前官員葉望輝愛女死於芬太尼 誓言餘生打擊中共

通用傳洽購寧德電池技術

相關新聞

美國最憂鬱的州是它！2024年全美幸福評選出爐 夏威夷勇奪快樂冠軍

紐約郵報報導，個人理財網站WalletHub根據各州憂鬱症發病率，評選「2024年美國最快樂的州」，結果顯示擁有迷人海景...

碳捕集發生洩露 美環保署指農企ADM違反法規

農糧企業阿徹丹尼爾斯米德蘭公司（ADM）今天證實，美國環保署查出他們在伊利諾州的全美首座大型地下碳吸存設施發生洩漏，違反...

蓋洛普分析：年輕女性政治立場 20年來更傾向自由派

市調機構蓋洛普(Gallup)分析20多年來的民調數據發現，年輕女性在政治、社會觀點上的立場變得更傾向自由派。

廢平權措施後 名校亞裔錄取率有增有減

因亞裔人士鍥而不捨抗告爭取，聯邦最高法院去年6月廢除近一甲子的大學招生平權措施；今秋入學的2028年班新鮮人，成為第一批...

川普、賀錦麗都不挺！教宗方濟各要美國選民「兩害相權取其輕」

美國總統大選將於11月登場，天主教教宗方濟各13日批評了川普的反移民政策和賀錦麗支持墮胎權，稱美國天主教徒投票時必須「兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。